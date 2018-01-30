Александр Соснов: Зарплаты бюджетников продолжат уменьшаться 1 30.01.2018, 13:04

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Александр Соснов

Фото: «Радыё Свабода»

В ближайшее время система начисления зарплат бюджетникам не изменится.

Министр труда Беларуси Ирина Костевич заявила в эфире государственного телеканала о реформе зарплат бюджетников. Принципиальный момент - «уход от тарифной ставки первого разряда к базовой ставке, которую приравняют к бюджету прожиточного минимума».

Тарифную ставку первого разряда определяет совет министров (на момент публикации эта ставка равна 33 рублям, последний раз повышалась в прошлом году 1 сентября), а бюджет прожиточного минимума назначает министерство труда (197,81 рубля, в последний раз повышался 1 ноября).

Очевидно, зарплаты просто привяжут к другой величине, но бюджетникам не дадут вместо 100 тарифных ставок первого разряда 100 бюджетов прожиточного минимума - разница в 5,5 раза.

Бывший министр труда Беларуси, экономист Александр Соснов в комментарии «Радыё Свабода» вспоминает анекдот:

- У Горбачева спрашивают: «Куры дохнут по всей стране, что делать?». Он отвечает: «Надо с фанеры выпилить квадратики и над каждым курятником повесить».

Через некоторое время ему говорят: «Не помогло, куры все равно дохнут». Он отвечает: «Тогда нужно на каждом квадратике нарисовать желтый кружочек». Еще через какое-то время ему говорят: «Не помогло, все куры сдохли». Горбачев, разочарованно: «Жаль, а у меня еще столько идей было»

Когда-то для подобных расчетов использовали только минимальную зарплату (в России он используется и сейчас, называется МРОТ - минимальный размер оплаты труда), но позже придумали базовую величину, так как цифры минимальной зарплаты (абсолютное значение) были неудобны для каких-то подсчетов, - рассказал Александр Соснов.

Как говорит Соснов, принципиальной разницы между этими показателями нет, есть только разница в их назначении: базовая величина - такой финансовый норматив, из которого, например, определяют размер штрафов, а тарифные ставки используются для подсчета зарплат.

Соснов полагает, что в ближайшее время система начисления зарплат бюджетникам не изменится, а зарплаты большинства бюджетников, как то учителей и врачей, только продолжить уменьшаться, а у силовиков увеличатся.