Александр Соснов: Зарплаты бюджетников продолжат уменьшаться

Александр Соснов: Зарплаты бюджетников продолжат уменьшаться1
- 30.01.2018, 13:04
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В ближайшее время система начисления зарплат бюджетникам не изменится.
Министр труда Беларуси Ирина Костевич заявила в эфире государственного телеканала о реформе зарплат бюджетников. Принципиальный момент - «уход от тарифной ставки первого разряда к базовой ставке, которую приравняют к бюджету прожиточного минимума».
Тарифную ставку первого разряда определяет совет министров (на момент публикации эта ставка равна 33 рублям, последний раз повышалась в прошлом году 1 сентября), а бюджет прожиточного минимума назначает министерство труда (197,81 рубля, в последний раз повышался 1 ноября).
Очевидно, зарплаты просто привяжут к другой величине, но бюджетникам не дадут вместо 100 тарифных ставок первого разряда 100 бюджетов прожиточного минимума - разница в 5,5 раза.
Бывший министр труда Беларуси, экономист Александр Соснов в комментарии «Радыё Свабода» вспоминает анекдот:
- У Горбачева спрашивают: «Куры дохнут по всей стране, что делать?». Он отвечает: «Надо с фанеры выпилить квадратики и над каждым курятником повесить».
Через некоторое время ему говорят: «Не помогло, куры все равно дохнут». Он отвечает: «Тогда нужно на каждом квадратике нарисовать желтый кружочек». Еще через какое-то время ему говорят: «Не помогло, все куры сдохли». Горбачев, разочарованно: «Жаль, а у меня еще столько идей было»
Когда-то для подобных расчетов использовали только минимальную зарплату (в России он используется и сейчас, называется МРОТ - минимальный размер оплаты труда), но позже придумали базовую величину, так как цифры минимальной зарплаты (абсолютное значение) были неудобны для каких-то подсчетов, - рассказал Александр Соснов.
Как говорит Соснов, принципиальной разницы между этими показателями нет, есть только разница в их назначении: базовая величина - такой финансовый норматив, из которого, например, определяют размер штрафов, а тарифные ставки используются для подсчета зарплат.
Соснов полагает, что в ближайшее время система начисления зарплат бюджетникам не изменится, а зарплаты большинства бюджетников, как то учителей и врачей, только продолжить уменьшаться, а у силовиков увеличатся.