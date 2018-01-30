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Начальник управления информации МВД снят с должности?

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  • 30.01.2018, 12:50
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Шалькевич возглавлял управление информации около шести лет.

С сайта Министерства внутренних дел исчезло имя начальника управления информации и общественных связей Константина Шалькевича, пишет nn.by.

Официальной информации пока нет. Примечательно, что ни один из других пресс-секретарей МВД не доступен. Также неизвестно, был ли Шалькевич уволен или получил новое назначение.

Полковник Константин Шалькевич возглавлял управление информации около шести лет. Также он вел официальный твиттер МВД.


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