Олигархи из «кремлевского доклада» занимают первые 96 мест в списке российского Forbes 1 30.01.2018, 13:20

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Совокупное состояние всех россиян из «списка олигархов», по оценке Forbes, составляет $386,4 миллиардов.

Россияне, которых министерство финансов США включило в "список олигархов" в "кремлевском докладе", занимают первые 96 мест в прошлогоднем рейтинге 200 богатейших бизнесменов России, подготовленном российской версии издания Forbes. Об этом пишет gordonua.com.

Состояние всех из них, по данным журнала, составляет $1 млрд или выше.

Дмитрий Босов, который занял 97 место с состоянием $950 млн, в "кремлевский доклад" не попал.

Совокупное состояние всех россиян из "списка олигархов", согласно оценке Forbes, составляет $386,4 млрд. В него попали, в частности, бизнесмены Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Алишер Усманов, Алексей Мордашов, Леонид Михельсон, Владимир Евтушенков, Петр Авен, Михаил Фридман, Геннадий Тимченко, Олег Дерипаска и другие.

29 января министерство финансов США представило Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 "олигархов", близких к "российскому режиму". В докладе упомянуты все российские министры, помощники и советники президента Владимира Путина, главы Москвы и Санкт-Петербурга, а также бизнесмены с состоянием более $1 млрд.

Составления доклада требовал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" о введении ограничительных мер против Ирана, России и Северной Кореи.