В минском метро появились граффити в поддержку «Хартии-97»2
- 30.01.2018, 13:27
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Белорусы продолжают проявлять солидарность с независимым сайтом.
«Блокировка Charter97.org властям дороже обойдется», - написал в «Фейсбуке» общественный активист Кирилл Василевский.
«Теперь еще и на краску придется тратиться каждый день, и премии коммунальщикам выписывать. А закрасить все не получится», - добавил активист.
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS
- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию
Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.