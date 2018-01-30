В минском метро появились граффити в поддержку «Хартии-97» 2 30.01.2018, 13:27

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Белорусы продолжают проявлять солидарность с независимым сайтом.

«Блокировка Charter97.org властям дороже обойдется», - написал в «Фейсбуке» общественный активист Кирилл Василевский.

«Теперь еще и на краску придется тратиться каждый день, и премии коммунальщикам выписывать. А закрасить все не получится», - добавил активист.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.