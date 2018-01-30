Стоимость биткоина оказалась зависимой от действий отдельных людей 30.01.2018, 13:39

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Израильские ученые обнаружили «торговых роботов», влияющих на курс криптовалюты.

Исследователи из Тель-Авивского университета обнаружили, что несмотря на распространенное мнение о невосприимчивости рынка биткоина к манипуляциям небольшого количества людей, на самом деле дело обстоит иначе. Оказалось, что небольшие группы или даже отдельные люди способны производить рыночные манипуляции, приводящие к резкому изменению стоимости криптовалюты. Результаты исследования опубликованы в Journal of Monetary Economics, а краткое их изложение приводит TechCrunch.

Криптовалютная система биткоина, запущенная в 2009 году, сегодня имеет множество участников, которые за вознаграждение проводят проверку подлинности транзакций и хранят последовательные цепочки данных об операциях с электронными деньгами — блокчейн. Участники биткоина, а также люди, стремящиеся инвестировать средства в развивающуюся криптовалюту, нередко принимают и участие в биржевых торгах. До сих пор считалось, что именно по этой причине манипуляция отдельных людей с криптовалютой на биржах не могут оказать существенного влияния на ее стоимости.

Исследователи из Тель-Авивского университета изучили эпизоды повышения стоимости биткоина, в результате которых курс криптовалюты в течение двух месяцев в конце 2013 года вырос со 150 до более чем одной тысячи долларов. Экономисты изучили историю торгов на ныне закрывшейся криптовалютной бирже Mount Gox, на которой в 2013-2014 годах торговались около 70 процентов всех добытых биткоинов. Выяснилось, что в период быстрого роста цены на криптовалютной бирже в торгах участвовали два торговых робота Markus и Willy, по всей видимости, принадлежащие одному человеку.

Курс биткоина на Mount Gox за всю историю торгов на бирже

Фото: bitcoincharts.com

Торговые роботы проводили интервенции, скупая биткоины в зависимости от движения рынка, тем самым раскачивая его и вызывая надувание пузыря. Примечательно, что несмотря на то, что торговые роботы проводили подтвержденные и проверенные транзакции, непосредственно ими покупаемые и продаваемые биткоины не контролировались. В целом, когда Markus и Willy принимали участие в торгах, стоимость биткоина росла в среднем на четыре процента в день. В результате манипуляций роботов их владелец получил более 600 тысяч биткоинов, стоимость которых тогда составляла 188 миллионов долларов.

Роботы не функционировали на бирже одновременно. Первым появился Markus, а после его деактивации начал действовать Willy. Эти роботы придерживались разных стратегий торговли, причем стратегия Markus была явно мошеннической. В списке его торгов была серия дублированных записей, с которых фактически не уплачивался традиционный биржевой сбор. Willy же, напротив, вел реальные торги с реальными пользователями. При этом ни один из роботов купленную криптовалюту никому не продал, что, вероятно, помогало удерживать биржу Mount Gox от коллапса.

Исследователи из Тель-Авивского университета не утверждают, что смогли найти конкретного владельца торговых роботов. Однако их исследование отчасти базируется на расследовании, проведенном пользователями Reddit. По итогам этого расследования пользователи предположили, что Markus и Willy были запущены основателем биржи Mount Gox Марком Карпелесом. К периоду, когда на бирже начался рост стоимости битокина, Mount Gox уже переживала серьезный кризис, который в итоге к 2015 году закончился банкротством.

Позднее выяснилось, что с 2011 года на Mount Gox были похищены около 650 тысяч биткоинов. Исследователи из Тель-Авивского университета предположили, что суммы украденных биткоинов и криптовалюты, купленной роботами, связаны. Не исключено, что биржа намерено запустила роботов, чтобы скрыть факт кражи биткоинов и поддержать свое финансовое положение. В частности, в конце 2013-го — начале 2014 года Mount Gox практически полностью заморозила выплату средств пользователям, продававшим криптовалюту на ее площадке.

Рынок биткоина, как и многих других криптовалют, подвержен сильной волатильности. В 2017 году стоимость криптовалюты уверенно росла и к середине декабря превысила уже отметку в 18 тысяч долларов. Затем курс биткоина начал снижатся. 17 декабря стоимость этой криптовалюты опустилась ниже 11 тысяч долларов — на момент написания заметки биткоин торговался по 10,7 тысяч долларов. Рыночная капитализация криптовалюты составляет около 179 миллиардов долларов.