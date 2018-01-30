«Криница» выставляется на продажу 8 30.01.2018, 13:42

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Фото: rdnv.me

Крупнейшее предприятие в белорусской пивоваренной отрасли будет выставлено на продажу.

Правительство Беларуси своим постановлением N61 одобрило проект меморандума о взаимопонимании с Европейским банком реконструкции и развития касательно предприватизационного содействия для ОАО "Криница", сообщает "Интерфакс".

Согласно документу, проект меморандума одобрен в качестве основы для проведения переговоров.

Концерн "Белгоспищепром" уполномочен на проведение переговоров по проекту меморандума и его подписание. Ведомство также при необходимости может вносить в меморандум изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.

Как сообщалось, ЕБРР выразил желание принять участие в предприватизационной подготовке белорусских ОАО "Мостовдрев", ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" (БХПО) и ОАО "Криница".

ОАО "Криница" - крупнейшее предприятие в белорусской пивоваренной отрасли. С 1975 года "Криница" выпускает пиво, квас, безалкогольные напитки и пищевые концентраты.