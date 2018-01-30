Парламент Каталонии отложил возвращение Пучдемона на родину 30.01.2018, 13:47

Однако других кандидатов на его должность не предлагают.

На собрании членов совета парламента Каталонии, спикер Роже Торрен отметил, что заседание по вопросу возвращения бывшего главы женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона на этот пост будет перенесено. Точные сроки не назывались, сообщает segodnya.ua.

"Заседание не будет отменено, оно будет перенесено", – заявил Торрен, не назвав точных сроков.

Также Торрен отметил, что у Пучдемона есть полное право на то, чтобы быть избранным.

"Правительство Испании и Конституционный суд пытаются нарушить права миллионов каталонцев", - прокомментировал спикер.

Он добавил, что не намерен предлагать других кандидатов на должность главы женералитата.

В субботу Конституционный суд Испании постановил, что для того, чтобы быть избранным на должность главы женералитата Каталонии, Пучдемон должен лично присутствовать на соответствующем заседании парламента автономии.

Как сообщалось, Карлес Пучдемон выразил намерение сформировать новое правительство Каталонии, несмотря на противодействие центральной власти Испании.

Также экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон во время поездки в Данию дважды поцеловал испанский флаг в ответ на провокацию испанцев.