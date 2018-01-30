Дмитрий Бондаренко: «Забастовка избирателей» - отличный пример для белорусов 3 30.01.2018, 13:55

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Дмитрий Бондаренко

Совместная борьба против режимов и взаимная поддержка станут залогом новых отношений между Беларусью и РФ в будущем.

Об этом в интервью сайту Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывший политзаключенный Дмитрий Бондаренко, комментируя общероссийскую «Забастовку избирателей»:

- Существует мнение, что Путин многому учился у белорусского правителя, ведь Лукашенко значительно раньше стал диктатором в своей стране. Мне кажется, что и российские демократы в чем-то повторяют шаги белорусской оппозиции.

Если раньше Алексей Навальный всегда говорил о необходимости участия в выборах любым путем, то сейчас он понял, что есть определенные грани, когда для оппозиции участие в выборах становится бессмысленным. В частности, когда нет реальных альтернативных кандидатов на президентских «выборах».

С другой стороны белорусской оппозиции также нужно учиться у россиян, у команды Навального, креативности и новым подходам при организации политических кампаний. Хочу подчеркнуть, что «Забастовка избирателей» в различных городах России - это очень сильная и успешная акция. Радует, что в РФ, несмотря на ура-патриотизм, «крымнашизм», есть много людей, которые понимают, что важно отстаивать демократические ценности и право людей на честные, свободные выборы.

Фото: Twitter / @teamnavalny

- Российские демократы всегда высказывались в поддержку белорусской оппозиции. Это и Борис Немцов, и Виктор Шендерович. На ваш взгляд, как могут белорусы проявить свою солидарность?

- Я представляю гражданскую кампанию «Европейская Беларусь». Наш координатор Максим Винярский в свое время участвовал в нескольких акциях российской оппозиции. И я знаю, что он был не один.

Белорусские демократы специально приезжали для участия в оппозиционных акциях. Одновременно в протестах участвуют также белорусы, которые являются гражданами России или работают в этой стране. Часто на акциях в России видны наши национальные, бело-красно-белые флаги.

Максим Винярский в Москве

Известно, что белорусские журналисты и правозащитники всегда выступали в поддержку демократических сил и оппозиции в России. Я сам знаю, как это важно.

Когда я находился в тюрьме, в защиту меня и других белорусских политзаключенных, арестованных за Площадь-2010 года, выступали многие знаковые люди России. Среди них артисты, журналисты, музыканты и писатели. В частности, Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Чулпан Хаматова, Ольга Романова, Дмитрий Муратов... Все помнят как, к сожалению, уже не живущий Евгений Евтушенко поддержал своего друга и коллегу Владимира Некляева. Для нас всех это было огромной поддержкой в то время.

- В России на акции протеста выходят люди из абсолютно разных слоев населения, много молодежи. Как «Забастовка избирателей» в России может повлиять на ситуацию в нашей стране?

- Я уверен, что это процессы взаимосвязанные. Очевидно, что прошлогодние протесты рассерженных белорусов в нашей стране влияли на ситуацию в России. Интернет границ не имеет и молодые россияне, которые не смотрят пропагандистские каналы, живут в Сети. Они видят то, что происходит в соседних странах. Видно даже по географии, по подходам, что что-то из белорусских протестов было использовано.

Нашей же оппозиции будет полезен опыт именно Алексея Навального в использовании современных средств коммуникации, организации протестов, использовании новых медиа, технических средств при проведении политических и общественных кампаний. Здесь россияне и команда Навального впереди. «Забастовка избирателей» - отличный пример для белорусов.

Еще хотел бы добавить, что во времена восстания в Польше, в Литве и в Беларуси против царизма в 1863-1864 годах был лозунг «За нашу и вашу свободу!». Историки говорят о том, что около 500 царских солдат и офицеров перешли тогда на сторону восставших. В России многие образованные люди с совестью приветствовали восстание.

Мне кажется, что именно этот лозунг «За нашу и вашу свободу!» как никогда актуален и сегодня. Мы надеемся, что опыт совместной поддержки и борьбы будет гарантией того, что при смене власти в России, а это неизбежно произойдет, новое поколение будет лишено «имперского синдрома».

Белорусы понимают, что нам географически никуда не деться, Россия всегда будет нашим соседом. Но мы надеемся, что люди, имеющие опыт борьбы за собственную свободу, которые, как и мы, прошли тюрьмы, лагеря, избиения, давление властей будут лучше понимать белорусов, которые также станут новой властью в своей стране.

Совместная борьба и поддержка станут залогом новых отношений между нашими странами в будущем.