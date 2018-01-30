Одну из самых дорогих квартир в Беларуси приобрел латвийский пенсионер 2 30.01.2018, 13:59

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Фото: nn.by

Cтоимость квартиры - $587 тысяч.

В 2017 году на столичном рынке недвижимости было зарегистрировано 14.386 сделок по продаже квартир.

Какая из них была самой дорогой - разбирался cайт nn.by.

Среди рекордсменов жилье в «доме Чижа» (Сторожовская, 6).

На первом месте квартира площадью 239 м2 в этом доме. Раньше она принадлежала представительству британской компании с казахстанскими корнями. Новый владелец — эстонский бизнес, который заплатил за помещение $650 тысяч.

Второе место также за представителями стран Балтии. Еще одна британская компания продала квартиру латвийскому бизнесмену-пенсионеру за 496 тысяч евро (по тогдашнему курсу это $587 тысяч). Примечательно, что приобретенная им квартира — такой же площади 239 м2.