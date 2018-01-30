Путину не помогут старые «методички» 2 Андрей Пионтковский, «Радио Свобода»

30.01.2018, 14:14

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По существу, в России началась кампания бессрочного гражданского неповиновения.

Дата 28 января для российского политического календаря 2018 года гораздо более важна, чем день выборов 18 марта. 18 марта не произойдет ничего: группировка, захватившая российское государство, рутинно подотрется Конституцией и благословит на очередной срок своего пожизненного пахана. В подтанцовке примут участие 5–6 артистов обоих полов и один достойнейший человек, пораженный, к сожалению, крайней формой "электоральной болезни".

А вот 28 января решался вопрос, сохранилась ли в России реальная оппозиция, способная бросить бескомпромиссный вызов режиму, уничтожающему страну. В 2017 году Алексей Навальный продемонстрировал, что он единственный действующий политик в России. Он создал живую региональную структуру сторонников, которой не обладает ни одна из партий. По его призыву в марте и июне 2017 года десятки тысяч граждан России выходили на улицы в сотне городов страны. Среди них было много молодых людей, которые ранее не отличались политической активностью. Одновременные акции во многих городах – это тоже новый неожиданный феномен, раньше считалось, что оппозиционная активность сосредоточена в Москве и в Санкт-Петербурге. Причем на марши вышли не какие-то адепты культа или члены фан-клуба Навального, а самостоятельно мыслящие люди с очень верными политическими актуальными лозунгами, самым популярным из которых был "Путин – вор". Вор – слово многозначное в русском языке, и Путин соответствует ему во многих смыслах.

Впервые после событий 2011–2012 годов в стране появилось движение, готовое не угодливо по-собчачьи влиять на власть, а валить ее. Власть почувствовала реальную угрозу и обратилась к старым методичкам. Доверенную светскую львицу на ходу переобули в Клару Цеткин напополам с Надеждой Крупской и запустили по городам русским как мать-защитницу униженных и обездоленных. Приставленный к ней Станислав Белковский уже в день запуска телепродукта "Собчак-2" провозгласил: "Навального больше не существует. Потому что нашелся политик, который сильнее его в этой же нише. Это Ксения Анатольевна Собчак". Белковский слишком умен, чтобы не понимать: нет никакой ниши Навального. Есть громадный потенциал растущего по всей стране молодежного протеста.

Один из наиболее почитаемых в "либеральной" среде авторитетов заметил как-то, обращаясь к пораженному, на его взгляд, патерналистской философией плебсу: "У вас ничего не украли. У вас ничего не было". Замечательная фраза в духе Марии-Антуанетты, которая, конечно же, войдет во все учебники истории русской антикриминальной революции конца 10-х годов XXI века. Действительно, если что-то и украли, то так, по мелочи – триллион долларов активов в кремлевских общаках в США. За двадцать лет выросло лишенное будущего поколение детей тех, "у кого ничего не украли". И оно только начинает предъявлять свой счет коллективному Путину. Огромная заслуга Навального как политика в том, что он создал инфраструктуру, в которой молодое поколение может артикулировать свои надежды, чаяния, требования.

28 января движение протеста, координируемое ФБК, снова громко заявило, что выборы Путина ненастоящие и незаконные, а сам он –нелегитимный президент. По существу, началась кампания бессрочного гражданского неповиновения. Спойлерская операция "Собчак-2" провалилась. А что касается той ароматной ниши, в которой, по Белковскому, как в капусте нашлась сильный политик Ксения Анатольевна Собчак, то ниша эта давно и хорошо известна. Остановлюсь только на одной ее, почти шекспировской составляющей.

Матушка Ксении Анатольевны, сенатор Людмила Борисовна Нарусова, неоднократно в своих интервью давала понять, что Анатолий Собчак умер насильственной смертью, возможно, ликвидирован спецслужбами. Более того, она сказала, что знает имена, хранит их в каком-то сейфе в Париже, но некоторые из причастных пока еще во власти, и потому она не готова эту информацию обнародовать. Ну, одного из тех, кто пока еще во власти, мы все знаем без всяких парижских сейфов. В день смерти Анатолия Собчака высшим руководителем всех спецслужб РФ был и все 18 лет с тех пор остается Владимир Владимирович Путин, тот самый, который незаконно занимает пост президента Российской Федерации. И в подтанцовке на очередном "переизбрании" которого как ни в чем не бывало участвует дочь погибшего.

Андрей Пионтковский, «Радио Свобода»