Декрет о «тунеядцах»: Только на «письма счастья» пошло $80 тысяч 30.01.2018, 14:24

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Фото: «Радыё Свабода»

Сколько стоил скандальный декрет №3.

На разработку, реализацию и отмену декрета № 3 потребовалось более трех лет работы. «Радыё Свабода» попыталось оценить, какие затраты, денежные и другие, понесло государство в связи с принятием и реализацией скандального «тунеядского» декрета №3.

Более 80 тысяч долларов потратили только на «письма счастья»

Срок уплаты сбора по декрету № 3 кончался 20 февраля 2017 года. По данным Министерства по налогам и сборам, в целом сбор заплатило более 54 тысяч человек. «Письма счастья» разослали 470 тысячам. На некоторых из них была обозначена стоимость пересылки - 36 копеек. Из этого следует, что только на «письма счастья» было потрачено около 170 тысяч рублей государственных денег (это без учета стоимости конвертов и бумаги, на которой печатались сообщения).

«База данных о доходах граждан Беларуси» за 500 тысяч долларов

В феврале 2016 года руководитель главного управления налогообложения Министерства по налогам и сборам Михаил Россолько сказал, что в стране будет создана специальная информационная база данных, которая поможет собирать информацию для реализации декрета № 3. База должна была обновляться в автоматическом режиме. Через год, в феврале 2017-го, на сайте с информацией о государственных закупках появился тендер на разработку "информационной базы данных о доходах граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, которые получили разрешение на постоянное проживание в Беларуси, вид на жительство в Беларуси». Стоимость разработки - 1 миллион 175 тысяч рублей. На данный момент (26 января 2018 года) информации об этом тендер на сайте госзакупок нет.

Чиновника-часы

Подсчитать, сколько всего человек были заняты работой по реализации положений декрета № 3, маловероятно. Но можно пересчитать структуры. Известно, что текст документа разрабатывался в администрации Лукашенко при участии профильных министерств (в первую очередь это Министерство по налогам и сборам, а также Министерство труда и социальной защиты), затем проект документа рассматривался в постоянной комиссии при «палате представителей», после его там же голосовали «депутаты», еще позже был совет республики.

Но еще больше людей работало над реализацией декрета № 3. При каждом из 118 райисполкомов была создана комиссия (из 4-5 человек), которая рассматривала жалобы «тунеядцев». Чиновники выезжали на места, оценивали условия жизни людей, искали им работу. Налоговые инспекции на местах рассылали уже упомянутые «письма счастья». Час работы белорусского госслужащего стоит примерно 5 рублей (среднемесячный заработок, разделенный на количество рабочих часов). Час работы «депутата» обходится государственному бюджету в два раза дороже - около 10 рублей.

Поиском «тунеядцев» зимой и весной 2017 года занимались не только сотрудники райисполкомов и районных налоговых инспекций. Им активно помогали в ГАИ (там искали, есть ли у потенциальных «тунеядцев» транспортные средства) и даже Пограничном комитете (пограничники отслеживали, как часто «тунеядцы» ездили за границу). Бонусом ко всей этой работе можно добавить затраты на разгон демонстрации на День Воли и работу многих сотрудников правоохранительных органов на «тунеядских» акциях протеста по всей стране.

Оценить (в денежном эквиваленте) работу милиции на демонстрациях протеста непросто. Но в том же марте 2017 года официальный представитель МВД Константин Шалькевич информировал, что час работы милицейского наряда (с выездом на место) из двух человек стоит государственному бюджету около 100 рублей.

Сколько «заработали» на декрете № 3?

Известно, что «тунеядский» сбор успели выплатить около 54 тысяч человек. Государство заработало на «социальных иждивенцах» примерно 1 миллион долларов. После подписания декрета №1 стало понятно, что все они имеют право вернуть свои деньги обратно. Процедура несложная - нужно написать заявление и предоставить ее (пока точно не известно, куда), предъявив паспорт. Деньги обещают вернуть в течение месяца на банковский счет или наличными. Сколько чиновника-часов потребуется, чтобы обработать 54 тысячи заявлений, сказать сложно. В райисполкоме говорят, что схему возвращения денег пока не отработали, и советуют «обращаться с заявлениями в управление по труду и социальной защите».

Какими будут поступления в бюджет от нового декрета № 1, пока можно только догадываться. Его подробности появятся не раньше середины весны.

Диктатор подписал декрет № 3 с официальным названием «О предупреждении социального иждивенчества» 2 апреля 2015 года. Однако известно, что работа над документом началась гораздо раньше. Еще летом 2013 году тогдашний премьер-министр Михаил Мясникович говорил, что нужно ввести специальный налог для безработных.

В народе декрет № 3 быстро назвали «тунеядским», а сообщения о необходимости выплатить сбор (так называемые «письма счастья») вызвали волну протестов по всей стране. В результате исполнение декрета № 3 временно приостановили, а сам документ направили на доработку.

25 января 2018 года стало известно, что диктатор подписал новый «тунеядский» документ - декрет № 1. По его информации безработные трудоспособные белорусы с 1 января 2019 года будут обязаны платить полную цену за датированые государством услуги. Какие конкретно - должно определить правительство.