Стало известно, какой будет погода в последний день января 30.01.2018, 14:31

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

31 января ночью и утром погодные условия на территории Беларуси будет определять влажная неустойчивая воздушная масса, поступающая в тыл циклона, который сместится на Нижегородскую область России, сообщает Гидромет.

Днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром во многих районах страны кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, днем с переходом на южный умеренный, ночью и утром на большей части территории страны порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 0..-6°С, по северо-востоку до -7..-9°С; во второй половине дня повысится до 0..-5°С, по юго-западу +1..+2°С. Атмосферное давление будет расти.

1 февраля погоду будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы. На большей части территории страны ожидаются осадки (снег, мокрый снег, утром и днем с дождем). Ночью в отдельных районах слабая метель. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, по востоку -6..-9°С; максимальная днем от -1°С по северу до +6°С по югу страны.

2 февраля страна будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, на юго-востоке республики сохранится влияние фронтального раздела. Ночью на большей части территории, днем в отдельных районах, преимущественно по юго-востоку страны, пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью от -5°С по северо-западу до +2°С по юго-востоку республики, максимальная днем -1..+4°С.