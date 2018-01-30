Родченков: Россия — страна без морали и стыда 1 30.01.2018, 14:39

2,207

Григорий Родченков

Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории признался, что ему стыдно быть русским.

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории и главный информатор ВАДА Григорий Родченков заявил, что все российские спортсмены до сих пор употребляют допинг, а также признался, что ему стыдно быть русским, пишет sports.ru со ссылкой на DLF:

- Ничего не изменилось. Менталитет у русских остался тем же. Менталитет обмана, лжи и отрицания. Только МОК, IAAF и другие говорят, что "сейчас в России многое изменилось и теперь это самая чистая нация". Это все просто пропаганда, потому что эти спортивные чиновники боятся потерять свои места из-за допинг-скандала.

Российские спортсмены до сих пор не наказаны. Зачем им говорить правду, если у них просто отберут медали и больше ничего не сделают? У них остались призовые машины, квартиры. А еще им специально делают поддельные медали в замен отобранных, чтобы их можно было повесить дома. Россия так и осталась допинговой страной. Ничего не изменилось.

- Что значит для русских выступать на Олимпиаде без флага и гимна?

- Флаг и гимн в России никого не интересуют. И выбора у них все равно другого нет. Им и так хорошо.

- Так ты не думаешь, что выступление без флага и гимна как-то волнует души спортсменов?

- Конечно, нет! Российской душе на это наплевать. Это вредит только российской пропаганде и политике.

- Тебе самому не стыдно, что ты был участником этой системы?

- А почему мне должно быть стыдно? В Сочи-2014 был один человек, сейчас с вами разговаривает уже совсем другой человек, переживший смерть друга Никиты Камаева, убийство Бориса Немцова, вторжение на Украину и сбитый там самолет.

Мне совсем не стыдно. Я рассказал всю правду, которая так важна для мирового спорта. Успех в Сочи сделал Путина еще агрессивнее. Россия — страна без морали и стыда. А мне стыдно, что я русский,