Минчанин: Прогнал настырного «оконщика», а потом на домашний телефон позвонили 14 30.01.2018, 14:38

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В минском Уручье опять активизировались «службы настройки окон».

Не успели белорусы встретить Новый год, как на их квартиры хлынула очередная волна «оконщиков». Схема обработки доверчивых горожан прежняя — предупредительный обзвон по домашним номерам, во время которого в уши вливают, что обследование окон осуществляется по госпрограмме и все бесплатно, незамедлительный визит осмотрщика и непосредственный ремонт/регулировка на сотни рулей, если вы не успели уйти на попятную. В цепкие руки «бизнесменов» чуть не попала мама читателя onliner.by Александра.

Любопытно, что женщина в недавнем прошлом уже воспользовалась услугами одной из подобных контор, заплатив 4 000 000 неденоминированных рублей. Но звонившая на прошлой неделе оператор кол-центра была так убедительна, что минчанка снова была готова открыть двери представителям фирмы, якобы действующей по государственному заказу.

— В Уручье опять активизировались службы настройки окон, — предупреждает молодой человек. — 25 января днем, когда все обычно находятся на работе, маме на домашний телефон позвонила девушка и начала бойко, но очень вежливо рассказывать о том, что она представляет госконтору, которая проводит техническое обслуживание окон (теперь его якобы положено делать два раза в год). Визит специалиста — абсолютно бесплатный, надо только открыть дверь. Не знаю почему, но мама на это повелась, хотя однажды уже отдала этим «визитерам» 4 000 000. К счастью, я был дома и не пустил «специалиста» на порог.

Причем хочу отметить, что молодой человек выглядел подозрительно: взгляд у него вороватый, да и сам «неблагонадежный» какой-то. К счастью, он ушел быстро и не стал спорить. Но на этом история не закончилась: через какое-то время на домашний снова позвонили: та же девушка, уже растеряв свою вежливость, начала очень агрессивно на повышенных тонах отчитывать меня за то, что не пустил мастера в квартиры: «Как вам не стыдно, почему вы нас обвиняете, что мы навязываем услуги?» Оскорблений или угроз штрафа не звучало, но речь лилась как у прожженного продажника, которому надо втюхать товар.

— Защитите своих родных! Напомните им, что на самом деле никто ничего бесплатно делать не будет. И что вообще не надо никого пускать домой, если вы сами не вызывали, — призывает Александр.