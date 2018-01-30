Бьорндален поедет на Олимпиаду в качестве тренера сборной Беларуси 1 30.01.2018, 15:51

Олимпиада в Пхенчхане станет седьмой для знаменитого норвежского биатлониста.

Легендарный биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален поедет на свою седьмую Олимпиаду в составе сборной Беларуси. Его решили включить в тренерский штаб, пишет tut.by.

А накануне в мужской биатлонной команде Беларуси сменился тренерский штаб. Из-за плохих результатов от руководства отстранены Василий Большаков и Николай Лопухов. На подхвате — снова опытный специалист Юрий Альберс, он повезет биатлонистов на Игры в Пхенчхан. Правда, в федерации это пока не комментируют:

— Я еду на Олимпиаду в качестве руководителя биатлона, буду курировать и мужскую, и женскую команду.

— Учитывая результаты наших мужчин, многие задают вопрос: зачем вообще ехать на Игры. А как вы считаете, зачем?

— Результаты последних этапов говорят о том, что сдвиг в мужской команде есть. Результаты Бочарникова и спринт Чепелина в Антхольце позволяют надеяться на двадцатку.

— А в каком качестве поедет на Олимпиаду Бьорндален?

— Ну вы же понимаете, для того, чтобы Домрачева находилась в хорошем психологическом состоянии, думаю, это шаг в абсолютно правильном направлении. Он в чем-то поддержит ее там, ей будет комфортно. Они надеялись, что будут вместе на Олимпиаде, вот они и будут вместе, — сказал Юрий Альберс.