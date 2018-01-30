Жители Боровлян: Экологи «завернули» генплан, который продвигали власти 30.01.2018, 15:07

Жители поселков под Минском с лета прошлого года протестовали против генплана властей.

С лета 2017 года инициативные жители Боровлянского сельсовета доказывали: генплан пос. Лесной и д. Боровляны никуда не годится, не нужно в Боровлянах вырубать лес, не нужна новая автомагистраль. Пожелания людей учли частично, пообещав, что вырубят только часть леса, а автомагистраль будут строить позже, пишет tut.by.

Такой усеченный проект генплана архитектурный совет и одобрил. На днях выяснилось: «усеченный-одобренный» не соответствует законодательству об охране окружающей среды.

— Инициативная группа жителей Боровлянского сельсовета за свой счет организовала несколько экспертиз, доказывая, что проект не соответствует нормативам, — говорит Ольга Белевцова. — И наконец мы получили результат. Дальнейшее движение генплана официально остановлено органами экологической экспертизы из-за его несоответствия законодательству в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

— В течение более чем полугода жители Боровлян выполняли работу за местные органы власти и проектную организацию — добавила Ольга Белевцова.