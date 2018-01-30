Странное заявление Посольства США в Минске 7 30.01.2018, 15:13

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Роберт Райли

Фото: «Еврорадио»

Несмотря на блокировку Charter97.org, посольство США заявило о намерении добиваться снятия санкций с властей Беларуси.

США заинтересованы в том, чтобы санкции в отношении отдельных предприятий Беларуси, были отменены полностью. Об этом в ходе встречи с белорусскими журналистами заявил Временный поверенный в делах США в Беларуси Роберт Райли, передает "Еврорадио".

"Во время всех встреч с представителями всех уровней белорусской власти я говорю о том, что наш интерес в том, чтобы эти санкции были полностью отменены. Но пока мы находимся не в той точке взаимоотношений. Мы всегда открыто говорим о том, какие шаги должны быть сделаны, чтобы отмена санкций стала возможной. Мы продолжим эти обсуждения с нашими белорусскими коллегами, и сделаем всё для того, чтобы прийти к тому состоянию, когда отмена санкций станет возможной".

По словам Роберта Райли, такая отмена санкций будет иметь исключительно положительный результат. Ведь существование санкций, пусть и приостановленных, наносит вред не только имиджу Беларуси, но и возможным инвестициям в страну.

По словам Временного поверенного, очередное рассмотрение существующих в отношении белорусских предприятий санкций будет в апреле. Каждые полгода их пересматривают, и вот уже два года приостанавливают их действие.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.