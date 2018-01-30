Сирийская оппозиция по прилету в Сочи отказалась участвовать в конгрессе 30.01.2018, 15:23

Участник сочинской конференции с государственным флагом Сирии

Фото: Reuters

Оппозиционеры объявили бойкот конгрессу с участием России.

Представители сирийской оппозиции, прилетевшие на Конгресс национального диалога Сирии в Сочи, отказались в нем участвовать. Представлять на встрече их интересы будет турецкая делегация, сообщил во вторник, 30 января, МИД Турции. Сирийские оппозиционеры отказались покидать сочинский аэропорт после того, как увидели, что в нем в связи с конгрессом вывешены только государственные флаги Сирии, сообщает DW.

По данным турецкого государственного агентства Анадолу, от участия в конференции отказались представители "арабских, туркоманских и курдских племен". Какая из групп наделила Анкару правом представлять их на форуме, не указывается.

Создан президиум конгресса

Тем временем ряд сирийских оппозиционеров вошли в состав президиума Конгресса национального диалога Сирии, сообщает "Интерфакс". В частности, речь идет о лидере "Московской платформы" оппозиции Кадри Джамиле и главе "Астанинской платформы" Ранде Кассисе. Всего в состав президиума вошли более 10 человек.

Между тем во время речи главы МИД РФ Сергея Лаврова на конференции ряд делегатов выражали недовольство, выкрикивая обвинения в адрес Москвы в убийстве мирных жителей в Сирии. В то же время несколько других делегатов во время речи Лаврова поднялись со своих мест и выразили свою поддержку действиям РФ.

Важнейшие группы сирийской оппозиции в Сочи не приехали

Важнейшая группа сирийской оппозиции, а также сирийские курды отказались от участия в конференции еще ранее. Оппозиционный Сирийский комитет по переговорам (СКП) в ночь на 27 января сообщил о решении бойкотировать сочинскую встречу в связи с тем, что правительство Сирии и Москва не обеспечили исполнение необходимых обязательств. Конгресс в Сочи может подорвать усилия ООН как посредника в мирных переговорах, указал СКП.

В свою очередь сирийские курды за несколько дней до начала конгресса заявили, что не хотят участвовать в дискуссии о прекращении военного конфликта в Сирии, пока продолжается турецкое наступление на Африн.

Конгресс национального диалога Сирии, проходящий 29-30 января в Сочи, организован РФ, Турцией и Ираном. Переговоры проходят параллельно с межсирийскими переговорами под эгидой ООН.