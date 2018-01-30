Как белорусам путешествовать по Европе за 1 евро 30.01.2018, 15:20

Несколько вариантов бюджетных путешествий.

Citydog.by продолжает рассказывать о классных вариантах бюджетных путешествий. Сегодня Барселона, столицы соседних государств и машина за 1 евро для трипа по Европе.

Минск-Барселона-Минске за 190 евро

И это не Ryanair. И даже не Wizz Air. Это испанская авиакомпания Vueling, которая снизила цены на полеты по маршруту Минск – Барселона – Минск на разные даты в августе 2018 года.

Есть вариант улететь в одну сторону за 89 евро – это если вы уже в Барселоне и почему-то решили возвращаться.

МИНСК – МОСКВА, МИНСК – ПИТЕР, МИНСК – ВАРШАВА НА АВТОБУСЕ

Автобусная компания Ecolines начала распродажу билетов со скидкой в 50% в Москву, Питер и Варшаву из Минска. Распродажа продлится до 23:59 31 января, поэтому время еще есть.

Поехать по акционным билетам можно в феврале, но не забывайте: только пять билетов в каждом рейсе участвуют в акции.

НА МАШИНЕ ПО ЕВРОПЕ ЗА 1 ЕВРО

И еще одна распродажа до 31 января. Компания Goldcar предлагает арендовать машину всего за 1 евро в день. В акции участвуют все страны, где есть представительства компании: Испания, Мальта, Хорватия, Кипр, Португалия, Андорра, Нидерланды, Турция, Италия, Марокко, Мексика, Сербия, Франция, Греция, Румыния, Исландия.

Покататься за 1 евро на арендной машине можно с 21 января по 22 марта и с 8 апреля по 30 июня. Правда, количество машин ограничено.