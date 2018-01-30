Корейские ученые создали уникального робота 30.01.2018, 15:35

Иллюстрационное фото

Искусственный интеллект работает на топливе из воздуха.

Учёные из Сеульского университета создали робота, который работает на топливе из воздуха, а точнее на его влажности. Новая разработка способна двигаться вперёд и назад, а также совершать изгибы, что возможно благодаря слоям центральной части, пишет vistanews.ru.

Конструкция робота очень проста: он состоит из полоски-актуатора и прикреплённым к нему частям, которые выполняют функцию ног. Сделаны все компоненты новинки их полимиида и полиэтиленооксидных нановолокон. Когда влажность воздуха повышается, эти вещества расширяются, а когда снижается – соответственно сужаются. То есть таким образом и происходит движение. Робот может самостоятельно проделывать действия без подзарядки или же управления.