Шок: Как живут брестчане в 21-м веке 1 30.01.2018, 15:41

Жители Бреста полвека добиваются удобств в квартирах.

Дом № 33 на улице Пушкинской в Бресте построили в конце XIX века. Центр города, просторные комнаты, потолки почти под 3 метра — элитное жилье, если бы не одно «но»: туалет на улице. Пока одни жители процветающей IT-страны майнят биткойны и открывают стартапы, жильцы дома № 33 на улице Пушкинской бегают по нужде в деревянные «скворечники», хранят под ванной горшки и соблюдают строгий питьевой режим — «чтобы ночью не приперло», пишет tut.by.

У каждого свой стаж ожидания санузла. Те, кто помоложе, мечтают о нем 10 лет, аксакалы ждут его с 1964 года, того самого, в котором первым секретарем ЦК КПСС стал Брежнев, а в их квартирах появилась вода. Шанс на решение проблемы появился в 2017 году, когда в доме затеяли капитальный ремонт, но вскоре выяснилось, что туалеты проектом не предусмотрены.

Двухэтажный дом стоит на пересечении улиц Пушкинской и Куйбышева. Окна здания с одной стороны выходят на центральный рынок, с другой — на станцию скорой. Рядом торговый центр, кафе, детская библиотека и генеральное консульство Польши. На первом этаже дома находится лечебно-консультативная клиника, на втором — пять квартир. Две кабинки для справления естественных нужд жильцов находятся в противоположном углу двора возле таких же деревянных сарайчиков. Конструкция обычная: деревянные стены, крыша из шифера и два вентиляционных отверстия в виде ромбиков. Двери заперты на замки.

— У нас рынок рядом. Так сюда постоянно люди бегали. Ночью — страшно. Тут разные люди собираются. Поэтому мы вечером стараемся поменьше пить, чтобы ночью не бегать, — рассказала жительница квартиры № 4 Валентина Сивак.

Увидели меня, начали фотографировать и смеяться: «О! СССР»

Уличные кабинки «кочуют» по мере наполняемости выгребных ям. По словам старожилов, за полвека прописку скворечники меняли шесть раз, но ни разу не вышли за невидимые границы двора.

Инвалид второй группы Александр Будько, который живет в квартире № 3, уже пять лет не выходит на улицу. Из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом он просто физически не может спуститься по лестнице, чтобы дойти до уличных уборных. Свою проблему он решает с помощью портативного биотуалета, который стоит у него на кухне.

— Когда он заполняется, прошу своего тестя, чтобы выносил, — шепотом говорит пенсионер.

Здесь же, на кухне стоит ванна, которая ширмой отделяется от плиты. Под ней — два горшка советского дизайна.

— Помню, когда мог ходить, шел вечером горшки выносить, а мимо проходили поляки к генконсульству. Увидели меня, начали фотографировать и смеяться: «О! СССР», — вздохнул собеседник.

Новая надежда

Как рассказывает Александр Николаевич, последний масштабный ремонт в их доме прошел в 1963—1965 гг. В то время здание выглядело иначе. Его супруга, которая живет в доме с 1959 года, вспоминает: второго этажа не было, а была мансарда с квартирами. Во время капремонта чердачное жилое пространство переделали в полноценный второй этаж. Тогда же в квартиры провели воду. Правда, строители проложили трубы диаметром 50 мм. В то время уличные туалеты были не такой уж и редкостью, и жильцы подумали, что, пусть не сейчас, но в следующий капремонт им обязательно обеспечат все удобства. Время шло, жильцы старели, трубы изнашивались, арендаторы на первом этаже менялись, а санузлов в квартирах все не было. Последней надеждой семей дома № 33 был капитальный ремонт, который начался в прошлом году. Однако вскоре выяснилось, что замена старых 50 мм труб на новые 100 мм проектом не предусмотрена, а без этого санузлы в квартирах не сделать.

— На 50-ку нельзя ставить унитаз. Только на сотку. Иначе ничего не будет проходить, — рассказал Александр Николаевич.

Жильцы обращались в ЖРЭУ, Брестский горисполком, облисполком и ходили на приемы, но добиться включения в проект капремонта замены сетей канализации им так и не удалось.

В январе жильцы написали коллективное обращение в облисполком, ЖКХ, КГК и санстанцию. В своем письме они подчеркнули, что «скворечники» во дворе в центре города — это не только их проблема.

«Республике Беларусь выпала высокая честь принять у себя Евроигры-2019, и Лукашенко поручено навести образцовый порядок во всех городах нашего государства. Дом, в котором мы проживаем, находится в 30-ти метрах от входа в Брестский центральный рынок, и в нашем дворе находятся надворные туалеты на две кабинки, которыми мы пользуемся, при этом за них также оправляются люди с рынка, поэтому из нашего двора фактически устроен общественный туалет. Поэтому они не только портят вид, но и издают не самые лучшие запахи», — написали авторы обращения.

«Технически невозможно»

Брестские коммунальники о ситуации в доме на Пушкинской в курсе. Однако начальник КУП «ЖРЭУ г. Бреста» Игорь Годун отметил, что выполнить желание жильцов в рамках капремонта «нельзя ни по закону, ни технически».

— Дело не в том, чтобы только заменить трубы 50 мм на 100 мм. Для того, чтобы это сделать (санузлы в квартирах —прим.), надо дополнительно провести лежак. Однако здание построено так, что у них на первом этаже находится поликлиника, и вариант такой: либо закрыть поликлинику на месяц-другой на время работ, либо провести [лежак] под потолком поликлиники. Это действующая поликлиника, там работают медики, ходят люди, а мы им канализацию прямо под потолком проложим?! Такова ситуация. Мы пытались решить этот вопрос, вызывали проектантов, разговаривали с поликлиникой, санстанцией, все варианты просмотрели. Увы, технической возможности сделать это во время капремонта нет. Нужна модернизация с изменением существующих конструкций. Поликлиника на это время работать там не сможет. Нужно будет чем-то занять людей, чтобы не отправлять в отпуск за свой счет. А в рамках капремонта мы не имеем права строить новое. По той же канализации, мы можем только сотку поменять на сотку, пятидесятку — на пятидесятку. Построить канализацию, которой не было, нельзя.

Как отметил собеседник, подключить унитазы к уже существующим 50 мм трубам также невозможно.

Жильцы дома № 33 на улице Пушкинской не раз слышали, что сделать в их квартирах санузлы невозможно, но не отчаиваются и терпеливо ждут ответы из всех инстанций, в которые направили свое коллективное обращение.

— Если не сейчас, то когда? Следующего капремонта можем и не дождаться, — вздыхают старожилы.