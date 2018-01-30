Экономика еврозоны показала сильный рост 1 30.01.2018, 15:45

Экономика еврозоны 19-й квартал подряд демонстрирует рост.

Экономика 19 стран еврозоны в IV квартале 2017 года выросла на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Как сообщает korrespondent.net, oб этом свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Евросоюза.

Как отмечается, относительно октября-декабря 2016 года ВВП увеличился на 2,7%.

Согласно пересмотренным данным, в III квартале 2017 года ВВП еврозоны увеличился на 0,7% в поквартальном выражении, а не на 0,6%, как сообщалось ранее. Оценка роста в годовом выражении повышена с 2,6% до 2,8%.

Экономика 28 стран Евросоюза в IV квартале увеличилась на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,6% в годовом выражении. В июле-сентябре рост составил 0,7% и 2,8% соответственно.

По итогам 2017 года в целом ВВП как еврозоны, так и ЕС вырос на 2,5%.

Динамика ВВП еврозоны в прошлом году оказалась лучше, чем ожидали экономисты и Европейский центральный банк (ЕЦБ). Это максимальные темпы роста за десятилетие.