Алесь Марочкин: Блокирование «Хартии-97» - это банкротство Лукашенко 1 30.01.2018, 15:48

Алесь Марочкин

Фото: «Радыё Свабода»

Доступ к сайту должен быть немедленно восстановлен в интересах независимости Беларуси.

Заблокировав «Хартию-97», Лукашенко показал, что находится под контролем российской ФСБ. Но у нас есть силы и мужество, чтобы отстоять независимость Беларуси - заявил в комментарии Charter97.org известный белорусский художник, один из основателей объединения «Погоня» Алесь Марочкин:

- Сайт «Хартия-97» всегда наиболее объективно освещал реальную экономическую и политическую ситуацию в Беларуси. К активности журналистов крупнейшего независимого сайта в этом году добавилось и активность белорусского общества, готовящегося к празднованию 100-летия Белорусской Народной Республики.

Подготовка к празднованию, заявления оргкомитета и лидеров организаций, в него входящих – все это активно освещается на сайте «Хартия-97». Нет никакого сомнения, что именно это и напугало белорусские власти.

Я был одним из создателей гражданской инициативы «Хартия-97», и меня глубоко возмущает поведение белорусских властей по блокировке сайта. Думаю, я не ошибусь если скажу: власть Лукашенко парализована. Блокирование «Хартии-97» показывает, что белорусский правитель находится под контролем российского ФСБ. Это хорошо просматривается по его действиям.

Последствия блокирования «Хартии-97» могут обернуться и против самих белорусских властей. Во всяком случае, сам этот шаг указывает на политическое банкротство Лукашенко. Разумная власть в такой ситуации как можно скорее бы разблокировала самый посещаемый информационный ресурс, противостоящий российской пропаганде. Доступ к сайту должен быть немедленно восстановлен в интересах независимости Беларуси.

Коллективу «Хартии-97» в эти дни хочу пожелать сил и веры. Только вера в будущее Беларуси сейчас поможет нам всем. У нас есть сила и отвага для того, чтобы в этот год, год 100-летия БНР, защитить белорусскую независимость. И пусть «Хартия-97» продолжает нам в этом помогать!

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию