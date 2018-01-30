В Германии возобновляются коалиционные переговоры 30.01.2018, 16:05

Партии Ангелы Меркель и Мартина Шульца договорились по миграционному вопросу.

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) достигли компромисса по ключевому вопросу – воссоединению семей беженцев. Об этом пишет korrespondent.net cо ссылкой на Spiegel Online.

Стороны договорились продолжить до 31 июля действие действующего регламента, который предусматривает запрет на воссоединение семей мигрантов, яки получили в Германии ограниченный во времени статус беженца.

Действие действующего регламента заканчивалась в середине марта.

Во время своих предварительных консультаций ХДС/ХСС и СДПГ согласились после 31 июля ограничить количество мигрантов, прибывающих на основании воссоединения семьи, тысячей человек в месяц.

Напомним, участники переговоров по созданию коалиции в Германии отложили переговоры после того, как в ночь на 28 января зашли в "тупик" по миграционному вопросу.