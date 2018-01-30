Инспектор профсоюза РЭП: После 40 лет работники попадают в разряд безработных 30.01.2018, 16:03

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Правительство на экономические реформы не способно.

Алексей Евгенов, представитель профсоюза РЭП в Могилевской области, правовой инспектор, прокомментировал praca-by.info новый правовой акт, сменивший пресловутый декрет №3.

"Наряду с антиконституционными повышением трудового стажа и введением страхового стажа, декрет несомненно ухудшает наше социально-экономическое положение.

В декрете №1 говорится: «Государство берется трудоустроить всех нуждающихся в работе и заработке».

Сомневаюсь. Работая с людьми, знаю, что огромное количество наших граждан работают за границей: наряду с Россией, множество людей ездят на заработки в Польшу. Это значит, что правительство у нас просто не состоятельно, на экономические реформы не способно. Создается впечатление, что во взимании налогов государственные органы не заинтересованы. Управления Департамента государственной инспекции труда по обращениям граждан, касающихся заработной платы, работают неохотно, в судах добиться правды непросто. А ведь это и есть источники пополнения ФСЗН. Предусмотренные декретом комиссии из депутатов всех уровней, специалистов местных органов власти и представителей общественных объединений - еще один бюрократический орган; это - дополнительные расходы. Это как декреты по повышению дисциплины: издаются несмотря на то, что все эти положения уже предусмотрены Трудовым кодексом.

Также в декрете №1 указывается: «Предусмотрено, что с 1 января 2019 года трудоспособные неработающие граждане будут производить оплату субсидируемых государством услуг по их полной стоимости. Конкретный перечень таких услуг поручено определить правительству».

Многие люди, особенно в молодости, не обращаются в учреждения здравоохранения вообще. При этом, скажем, к сорока годам у них имеется определенный стаж работы и взносы в ФСЗН за них уплачивались. После сорока лет работники, особенно женщины, не очень востребованы на рынке труда, и люди попадают в разряд безработных. Ранее уплаченные средства уже не учитываются, вот и придется производить оплату субсидируемых государством услуг по их полной стоимости. А что делать домохозяйкам? Примеров можно привести великое множество. Однако с уверенностью можно сделать вывод: заверения власть имущих о нашем «социально направленном» государстве, они могут оставить для своего самоутешения. В феврале кое-кого назначат «депутатами». Им не нужно искать работу, перед кем то отчитываться за свою деятельность, да и на пенсию уходить спешить не надо. Предоставление социальных гарантий населению – дело самого населения".