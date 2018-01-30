В Минсктрансе не знают, каких «зайцев» штрафовать на 12 рублей, а каких — на 24 9 30.01.2018, 16:08

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Фото: tut.by

Новые штрафы вводятся уже завтра, а информации по ним нет.

Раньше всех "зайцев" без разбора штрафовали на 0,5 базовой величины (на начало 2018 года это 12,25 рублей). А с последнего дня января у ревизоров появляется выбор: штраф может составить от 0,5 до 1 б.в., то есть от 12,25 до 24,5 рублей, сообщает "Еврорадио".

От чего будет зависеть размер штрафа, за день его введения в Минсктрансе не готовы дать ответ.

"А как сотрудники ГАИ определяют, кому давать 2 базовые величины, а кому — 10?" — отвечают вопросом на вопрос журналистов в приемной Минсктранса. Но добавляют: "Это ведение административного процесса". И советуют обратиться к руководителю контрольно-ревизионной службы Юрию Давидовичу.

Дозвониться до Юрия Владимировича журналистам не удалось, поэтому звоним напрямую в контрольно-ревизионную службу.

"У нас никакой информации пока нет", — отвечают там.

Но новые штрафы вводятся уже завтра!

"К сожалению, ничего объяснить не можем: нет информации", — только повторяют в контрольно-ревизионной службе.

Видимо, 31 января и в дальнейшем — пока чиновники не разберутся с критериями для повышения штрафов — с "зайцев" все же будут взимать "обычные" 0,5 базовой величины.