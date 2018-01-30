Таксист из Витебска насобирал 20 килограмм монет почти на $500 8 30.01.2018, 16:19

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Витебчанин сбрасывал в копилки всю мелочь из карманов.

С появлением монет в обиходе у многих белорусов появились копилки, куда они сбрасывают мелочь. Кто-то таким образом копит на путешествие, кому-то просто мешает железо в карманах. Некоторым удается насобирать довольно внушительные суммы. К примеру, Артем Печенюк, таксист из Витебска, за девять месяцев накопил 975 рублей монетами, пишет tut.by.

— Идея собирать монеты пришла в голову внезапно, — рассказывает парень. — Решил, что буду сбрасывать всю мелочь из карманов, кроме одной и двух копеек, в пятилитровую пластиковую бутылку, пока там не закончится место. Начал собирать примерно через четыре месяца после того, как у нас появились монеты.

Артем говорит, что посчитать, сколько он бросал в бутылку рублей за месяц, не получалось. «Каждый раз это была разная сумма. Просто ссыпал сдачу из магазинов. Даже не рассчитывался нигде монетами», — отмечает Артем.

— Когда в бутылке не осталось места, она весила 19 килограммов 700 граммов, — говорит парень. — В ней оказалось 197 рублей монетами по 1 и 2 рубля, 48 рублей — монетами по 50 копеек, 408 рублей — монетами по 20 копеек (их молодой человек насчитал 2040 штук. — Прим. ред.). Еще 248 рублей получилось собрать монетами по 10 копеек и 74 рубля — по 5. Итого вышло 975 рублей.

На что потратить накопленное, Артем еще не решил.

— Я не собирал на что-то конкретное, да и не знал, сколько там, в бутылке, но думал, что будет меньше, чем получилось, — делится планами молодой человек. — Оставлю бутылку для лучших времен.