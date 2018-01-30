Али-Баба и 210 разбойников 1 Игорь Эйдман

30.01.2018, 16:15

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Игорь Эйдман

Остановить международную экспансию путинского сообщества можно только с помощью реальных санкций.

Санкции против 210 чиновников и олигархов, попавших в кремлевский доклад Минфина США, пока не введены. И еще неизвестно станут ли они реальностью. Однако сам факт публикации этих «проскрипционных» списков имеет огромное значение. Большинство наиболее влиятельных участников ОПГ "Кремль" названы по именам. Теперь осталось их дожать. Боюсь, этот процесс наткнется на жестокое сопротивление западных элит, ведущих прибыльный бизнес с путинскими разбойниками.

В этой ситуации появилась очень важная задача, которую можно назвать «миссией эмиграции». У нас есть возможность донести свое мнение до общественности и властей стран, в которых мы живем. Необходимо добиваться введения тотальных санкций против всех 210 разбойников и их главаря, причем не только в США, но и в Евросоюзе, Швейцарии, Израиле, а также требовать проведение международного расследования их преступной деятельности, включающего поиск активов в офшорах и т.д. Это амбициозная задача, но нет ничего невозможного. Еще недавно такие обширные «предсанкционные» списки тоже казались нереальными.

Остановить международную экспансию путинского преступного сообщества можно только с помощью реальных санкций против всех его членов, в том числе и самого старого главаря. Только так можно лишить Кремль финансовых ресурсов для ведение подрывной деятельности и подготовки к реальным войнам. В противном случае гибридная война против демократии продолжится, рискуя перейти в катастрофическое военное противостояние. Западные элиты должны понять, что мир важнее прибыли.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»