Андрей Курейчик поддержал «Хартию-97» 2 30.01.2018, 16:24

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Андрей Курейчик

Известный белорусский сценарист и режиссер считает возмутительным блокировку независимых СМИ.

«Мне кажется абсолютно возмутительным сам факт внесудебной блокировки крупного независимого СМИ. Для меня свободный доступ к информации не только важнейший показатель цивилизованности общества в 21 веке, но и мое конституционное право. Это право прямо записано в Основном законе страны.

Если доступ (и конституционное право гражданина) ограничивают по единоличном решению чиновника – это дикость, это давление на прессу, и это нарушение конституционных прав граждан. Это реальное ухудшение жизни всех нас. Ухудшение положения думающей части общества.

Потому что вслед за Хартией, нет никаких сомнений, аналогичный произвол будет применен в отношении других СМИ. А само наличие такой «дубины» только усилит и так огромную и временами позорную самоцензуру крупных белорусских порталов и СМИ», - написал Андрей Курейчик в Фейсбуке.