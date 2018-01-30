Андрей Курейчик поддержал «Хартию-97»2
- 30.01.2018, 16:24
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Известный белорусский сценарист и режиссер считает возмутительным блокировку независимых СМИ.
«Мне кажется абсолютно возмутительным сам факт внесудебной блокировки крупного независимого СМИ. Для меня свободный доступ к информации не только важнейший показатель цивилизованности общества в 21 веке, но и мое конституционное право. Это право прямо записано в Основном законе страны.
Если доступ (и конституционное право гражданина) ограничивают по единоличном решению чиновника – это дикость, это давление на прессу, и это нарушение конституционных прав граждан. Это реальное ухудшение жизни всех нас. Ухудшение положения думающей части общества.
Потому что вслед за Хартией, нет никаких сомнений, аналогичный произвол будет применен в отношении других СМИ. А само наличие такой «дубины» только усилит и так огромную и временами позорную самоцензуру крупных белорусских порталов и СМИ», - написал Андрей Курейчик в Фейсбуке.