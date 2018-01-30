Польша стала одной из «горячих точек» для инвестиций 1 30.01.2018, 16:33

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Рост инвестиций связан со стабильностью и предсказуемостью рынка Польши.

«Польша является привлекательной страной для инвесторов», - заявил глава Национального банка Польши Адам Глапиньский, на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, бизнесмены, прибывшие в Давос, интересуются возможностью инвестировать в Польше, сообщает «Польское радио».

«Сейчас Польша стала одной из горячих точек для инвестиций. Это связано не с какой-то чрезвычайной прибылью, а со стабильностью и предсказуемостью. Речь идет об убеждении в том, что польская демократия характеризуется стабильностью. Нет никаких сомнений в том, что польская правовая система стабильна в длительной перспективе и безопасна. Злотый – это твердая и безопасная для инвестиций валюта».

Глава Национального банка Польши добавил, что Польша могла бы перейти на евро когда достигнет 70% среднего уровня богатства, то есть через 20-30 лет. «Безусловно, есть группа предпринимателей, заинтересованных в переходе Польши на евро. Однако, сейчас это привело бы к ухудшению ситуации польской экономики и общества», - добавил он.предпринимателей, заинтересованных в переходе Польши на евро. Однако, сейчас это привело бы к ухудшению ситуации польской экономики и общества», - добавил он.