«Велосипеды и полугодовые запасы сахара»: Что лежит на складах производителей 13 30.01.2018, 16:39

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Белорусские склады трещат по швам.

Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции по итогам прошлого года сложился в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 2,8 раза превысил среднемесячный объем производства), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (в 1,8 раза), вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (в 1,5 раза), пишет tut.by.

За декабрь 2017 года запасы готовой продукции на складах промпредприятий выросли на 13,6 млн рублей и на 1 января 2018 года составили 3,851 млрд рублей.

Традиционно большое влияние на запасы складов влияет сезонность. Однако по некоторым продуктам объяснить масштабы работы на склад только сезонностью не получится. К примеру, на складах производителей на начало года скопился семимесячный запас сахара. Причем на начало 2016 года (данные годичной давности отсутствуют) на складах его было в два раза меньше. Сейчас разобрать сахарные залежи пытаются путем ценового барьера перед дешевым российским продуктом.

Еще по ряду позиций на складах скопилось товара заметно больше, чем выпускается за месяц. Это, к примеру, обувь (3,5 млн пар, в 4,9 раза больше среднемесячного объема производства), подшипников (970 тысяч штук, в 9 раз больше среднемесячного выпуска), льняных тканей (9,1 млн кв. м, в 4,7 раза больше), велосипедов (18,1 тысячи штук, в 4,4 раза больше).

В целом сезонность традиционно заметно влияет на объемы запасов складов. К примеру, к концу года заметно, на четверть, снизились запасы телевизоров.