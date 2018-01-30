Михаил Касьянов: Российские олигархи находятся под лупой США 4 30.01.2018, 16:48

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Михаил Касьянов

Фото: EPA

«Кремлевский доклад» - база для принятия американскими политиками дальнейших решений.

Опубликованный 29 января министерством финансов США "Кремлевский доклад"- это база для принятия американскими политиками дальнейших решений, заявил в интервью DW во вторник, 30 января, лидер партии ПАРНАС и бывший премьер-министр России Михаил Касьянов.

По его словам, на данном этапе не стоит искать никакого политического обоснования включения в список российских политиков и бизнесменов. "Пока что это сигнал, что, мол, мы за вами наблюдаем, вы находитесь у нас под лупой", - считает политик. Он также убежден, что список является своего рода предупреждением для его фигурантов, что в любой момент против них могут "включить санкции".

"Начальный шаг американской администрации"

"Кремлевский доклад" вызвал большое количество критики сразу после его публикации. Многие обвинили Минфин США в слишком формальном подходе к его составлению. По словам Касьянова, очевидно, что список составлен сугубо технически. Однако, подчеркнул он, это лишь "начальный шаг, обозначающий внимание американской администрации к российским богатым людям и чиновникам, которые своей работой помогают президенту Путину продолжать удерживать власть". Он напомнил, что список составлял не Госдепартамент США, а Минфин, который, скорее всего, просто следовал обозначенным критериям.

В "Кремлевском докладе" фигурируют в общей сложности 210 имен - 114 чиновников и 96 бизнесменов. В него среди прочих попали премьер-министр Дмитрий Медведев и все члены кабинета министров, а также 43 сотрудника администрации президента РФ, включая пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главу администрации Антона Вайно, советников и помощников главы государства.

В списке бизнесменов оказались главы контролируемых государством компаний - Алексей Миллер ("Газпром"), Игорь Сечин ("Роснефть"), Герман Греф ("Сбербанк") и другие, - а также Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Елена Батурина, Михаил Фридман, Петр Авен, Владимир Потанин, Алишер Усманов, Евгений Касперский, Вагит Алекперов, Александр Мамут, Андрей Мельниченко, Леонид Михельсон, Алексей Мордашов, Аркадий и Борис Ротенберги, Кирилл Шамалов, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков, Виктор Вексельберг и Владимир Евтушенков. В документе объясняется, что в "список олигархов" вошли лица, чье общее состояние составляет по меньшей мере 1 млрд долларов.