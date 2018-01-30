Как белорус открыл кафе на Бали 3 30.01.2018, 17:04

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Николай Рыбаков уехал несколько лет назад из родного Лунинца покорять мир.

О работе, особенностях зарубежной кухни и путешествиях Медиа-Полесью рассказал Николай Рыбаков, уехавший несколько лет назад из родного Лунинца покорять мир.

«Мечты о кулинарном деле были всегда»

- Николай, расскажите немного о себе: где родились, учились? Как прошло детство?

- Родился в Лунинце, здесь и прошло всё детство. Высшее образование получил в Минске, в университете физвоспитания. После учёбы вернулся в Лунинец для прохождения отработки.

- Как возник интерес к кулинарии? Какими были первые профессиональные шаги в этой области?

- Когда ещё учился в школе, уже появился интерес к кулинарии. Мне было интересно учиться на повара, но в нашей стране высшего образования по этому профилю получить нельзя, можно только техникум окончить. Кроме кулинарии, во мне жил интерес к футболу.

Когда учился на четвёртом курсе, начал подрабатывать в ресторане. Это был ресторан итальянской кухни, находился он на Немиге, сейчас его уже нет. Первую неделю планировал работать бесплатно, но уже через три дня мне сказали, что будут платить, несмотря на то, что у меня не было никакого опыта в плане профессионализма. Проработал там месяца три. Из-за того, что учился на дневном, пришлось оставить. Но, спустя год, уже пришёл в другой ресторан.

Получив распределение, приехал в Лунинец, о кулинарном деле пришлось забыть. Но мечты всё равно оставались.

После отработки вернулся в Минск, затем отправился в Москву, где друзья сделали хорошее предложение по работе в ресторане. Там пошло уже более серьёзное вовлечение в кулинарный процесс. Период пребывания в Москве стал мощным толчком к развитию, так как уровень совершенно иной.

Затем пригласили поработать в Сочи на Олимпийские игры. И рискнул. В Сочи довелось пообщаться с большим кругом людей из разных стран мира... Это подтолкнуло ехать дальше путешествовать по Европе. Просто для получения собственного опыта в области кулинарии.

- Что было дальше?

- Отправился в Италию. Понимал, что у меня есть три месяца, чтобы узнать уровень развития европейской кухни. Находил рестораны. Они по европейским меркам были посредственного уровня, но уровнем выше, чем те, что до этого встречал на наших просторах. Там узнавал что-то новое, практиковался.

Альпы, Италия

- Что подтолкнуло вас к тому, чтобы начать путешествовать?

- Отец занимался пассажироперевозками и часто брал меня в дорогу. Очень запомнились выезды в страны ближайшего зарубежья. И захотелось делать это самостоятельно.

Путешествую около семи лет. Страха перед неизведанным нет. Есть желание узнавать что-то новое. В каждой стране всё по-разному: люди, менталитет. Это всегда интересно исследовать, всегда расширяется кругозор.

Конечно, не всегда только хорошие люди попадались, но в большинстве случаев гостеприимство на максимальном уровне.

Вулкан Агунг. Остров Бали.

«Путешествия – одна большая книга»

- Как складывались Ваша история путешествий?

- Это затягивает, становится рутиной. Уже об этом рассказываю, как о самой обычной работе в офисе. Когда начинаешь путешествовать, то понимаешь, что преград нет, хочется узнавать всё больше.

Проработал где-то год в Дубае. И уже оттуда начал своё путешествие по Азии: Сингапур, Таиланд. Потом улетел в Индонезию. Больше полугода прожил на Бали, затем вернулся.

Поработал немного в Украине, затем отправился более детально изучать юго-восточный азиатский регион. Мы с приятелем купили себе по байку и поехали по Вьетнаму, Лаосу, Камбодже. По этим странам мы прокатились на байке, исследовав их территорию вдоль и поперёк. У нас на это ушло четыре месяца. Затем мы улетели в Малайзию. Из Малайзии автостопом поехали до Таиланда. И вернулись в Украину.

Сейчас я живу в Украине. В Беларуси почти не бываю, приезжаю только в гости к друзьям.

- Что больше всего запомнилось из этих путешествий?

- Опыт работы в Дубае незабываемый. Ресторан «Атмосфера», в котором работал, находится в самом высоком здании мира, занесён в Книгу рекордов Гиннеса. Конечно, туда стремится попасть огромное количество людей.

Опыт получил колоссальный, так как учился у лучших поваров планеты. Работал с разными продуктами наивысшего качества. И у каждого продукта свои особенности. С некоторыми продуктами было опасно работать. Например, тот же морской ёж, который ядовит, и если им уколоться, то пойдёт заражение.

Самые дорогие продукты - омары, лобстеры. Их стоимость - от 200 долларов за блюдо.

Вид из ресторана "Атмосфера"

- С какими знаменитостями во время работы довелось столкнуться, для кого Вы готовили еду?

- Для меня никогда не имело значения, для кого я готовлю. Звёзды были и голливудские, и из российского шоу-бизнеса. Некоторых не знал конкретно, просто визуально. Они ведь такие же люди, просто с большим желанием абстрагироваться от общества.

Если называть имена, то это были Джон Траволта, Уилл Смит, Криштиану Роналду. Вообще очень много было звёздных спортсменов. Помню, Криштиану заказывал стейк. В ресторане он был в окружении своей семьи, со своей подругой.

Да, понимание того, что готовишь для знаменитости всегда приятно. Это помогает осознать, что дальше может быть только лучше.

- Какое самое экзотическое блюдо довелось готовить?

- Хвост крокодила. И это достаточно вкусно. Один из моих любимых видов мяса… Готовил, например, скатов, делал котлеты из акул.

- Есть ли какие-то запоминающиеся, забавные истории, связанные с жизнью в других странах?

- История моих путешествий - это одна большая книга, разбитая на кучу томов. Историй множество.

Вот в Лаосе, например, меня с другом полиция забрала в участок просто для того, чтобы накормить, уложить спать и починить байк. Они увидели нас тогда, когда мы обосновались в джунглях для ночлега и сказали, что выбранное нами место небезопасно. Предложили поехать к ним. Мы сидели за столом в участке с полицейскими, пили чай, беседовали. Это одна из множества ситуаций.

- На каком языке общаетесь за рубежом? Какими языками владеете?

- Общаюсь на английском. Ещё немного владею итальянским языком.

Тихий океан. Бали

«Цель – познать как можно больше»

- Что нужно делать, с чего начать, чтобы уехать жить в другую страну?

- Я никогда не преследовал цели уехать в другую страну. Есть цель – познать как можно больше. Мне хочется знакомиться и общаться с новыми людьми, хочется развиваться. Если я остановлюсь – для меня это прекращение развития. Нет смысла останавливаться на достигнутом.

- Насколько легко проходит адаптация к новым условиям в новой стране?

- Достаточно быстро и просто. Важно понимать особенности каждой нации, религии. Задача быть максимально открытым и нейтральным. Если можешь быть таким - никакой проблемы не возникнет.

- Как сильно меняется мировоззрение во время путешествий по миру?

- Сильно. Идёт накопление опыта в общении. В отношении тех, кто недавно приехал в чужую страну, заметна некоторая скованность, они не могут полностью открыться. Со временем меняется общение, ты не воспринимаешь мир критически, а ищешь нейтральную позицию. И выбираешь, как удобнее для всех, а не для тебя.

- Насколько важно доверие к окружающим в процессе общения с незнакомыми людьми?

- Это одна из самых главных вещей. Из-за его отсутствия порождается агрессия и гнев. Доверие способствует открытости в общении. Нужно максимально расположить человека.

Сейчас в людях много агрессии. Агрессия берётся от чёрствости и сухости. Мне непонятно, какая цель этим преследуется. Гнев ведь тебя же и поглотит. Думать то, что гнев может дать самоутверждение – это глупо. Это трата собственного времени.

Нужно чаще улыбаться и радоваться. Это всё возвращается. Ни в коем случае не стоит думать, что ты какой-то особенный, уникальный. Мы все одинаковые. Всё вокруг построено такими же людьми.

Ангкор-ват. Камбоджа

- Какую роль в Вашей жизни сыграли и играют друзья и их поддержка?

- Никогда не стоит забывать о том, что есть близкие и друзья. Они всегда рядом. Когда человек действует один, у него ничего не получится. Всегда найдутся те, кто поможет. Поодиночке мы ничего не стоим. А во взаимодействии всё проще и быстрее.

У меня всё связано с друзьями. Например, мы открывали свой ресторан в Индонезии. И не испытывали никаких трудностей во взаимодействии. Мы сделали кафе на минимальных инвестициях. В нём были фреши, смуззи и пара вкусных блюд. В основном, заведение было рассчитано на завтраки. Проработали там где-то полгода, развили и продали.

Бизнес может не получаться с друзьями при наличии эгоистических проявлений у одного из них. Когда люди начинают что-то надумывать и скрывать от партнёра, тогда и возникает проблема.

Сейчас я постоянно занимаюсь проектами, дают их мне именно друзья. С годами становится всё больше и больше знакомых.

Сингапур

«Нужно покидать зону комфорта»

- Николай, а чем занимаетесь на сегодняшний день?

- Я - бренд-шеф. Это тот, кто чаще всего мотивирует человека, например, того же шеф-повара. Выхожу в зал, общаюсь с клиентами, узнаю, чего они хотят. И затем направляю работников ресторана в нужное русло: что приготовить, какой дизайн сделать. По сути, это управляющий, мотивирующий и созидающий организм в компании.

Сейчас поваром практически не работаю. Берусь ставить кухню, обучать поваров. Делаю проект, его постановку. Мне в таком режиме проще всего путешествовать. Вкладываю деньги в себя, не имею свойства их накапливать. Важно, чтобы деньги работали на развитие. И они уходят достаточно быстро.

- Какая кухня за время всех путешествий больше всего пришлась по душе?

- Не могу назвать какую-то конкретную. Но по вкусовым параметрам и простоте мне нравится вьетнамская и итальянская кухня. Они абсолютно противоположны, но, тем не менее, для меня они близки.

А вообще, конечно, самая вкусная кухня – мамина. Когда долго не бываю дома – начинаю скучать по этому.

Авторское блюдо

- Назовите отличия белорусской кухни от европейской. Преимущества и недостатки.

- С белорусскими тенденциями развития кухни не сильно знаком на данный момент. Однако, заметно то, что наша кухня в разы более жирная, нежели европейская.

Если приезжаю в Беларусь и куда-то захожу, то понимаю, что основная разница и в качестве приготовления. Возможно, нам не хватает знаний о правильности готовки каких-либо продуктов. У нас больше используется масла.

Мне кажется, что в нашей стране не хватает фаст-фуда. Особенно национального. В Азии национальный фаст-фуд развит на высоком уровне. В Европе тоже.

Наличие фаст-фуда даст толчок к развитию чего-то более интересного. Когда есть варианты от более низкого до более высокого, то только тогда можно расти дальше.

Конечно, всё зависит от уровня инвестиций. Нужно развиваться по средствам. Главное - качественно готовить. При этом нужно понимать, какие люди здесь живут и чего они хотят.

Ресторан Николая на Бали

- Учитывая Ваш опыт, что нужно сделать, чтобы в нашем городе, в нашей стране улучшился уровень жизни?

- Согласен с утверждением «каждому по возможности». Мы сейчас не можем соответствовать уровню мировых трендов. Нет нужного образования, подготовки, квалификации. Но рано или поздно мы этого достигнем.

Горжусь тем, что я белорус. Вообще, всё зависит от конкретного человека. Человек всегда в состоянии что-то менять. Это просто.

- Что ещё мечтаете увидеть и в какой ещё стране побывать?

- Хочу прокатиться по Латинской Америке. Всегда интересно познавать необычные культуры. Мечтал поехать в Бразилию.

- Какой совет можете дать начинающим путешественникам?

- Важно начать с того, что нужно покинуть зону комфорта. Это самая главная задача. Как только её покидаешь, всё становится максимально просто.

А если говорить о частях света, то лучше начинать изучать мир именно с Европы. Перед путешествием в ту или иную страну лучше ознакомиться с особенностями менталитета, дабы не обидеть чем-то человека. Сейчас всё это можно узнать в интернете.

- И всё же, Николай, какие Ваши принципы? О чём конкретно мечтаете?

- Мои принципы: уверенность в простоте и честности. Они помогут достигать любой цели.

А цели у меня всегда разные, в зависимости от того, где я нахожусь. Нет ничего невозможного. Важно, чтобы были не только мысли и желания, а чтобы это ещё подпитывалось действием.

Хочу того, чего хочет любой здравомыслящий человек: развиваться, радоваться жизни, готовить вкусную еду, любить и быть любимым. Это самые главные вещи, которые я хотел бы иметь.