Анджей Дуда подписал закон об ограничении торговли по воскресеньям 30.01.2018, 17:26

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

С марта Польша вводит постепенный запрет торговли по воскресеньям.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об ограничении торговли по воскресеньям. Ограничения будут вводиться постепенно, начиная с 1 марта этого года. До конца года в каждом месяце торговля будет разрешена в два воскресенья месяца – первое и последнее, с 1 января 2019 года – в одно воскресенье ежемесячно. С 2020 года запрет на торговлю коснется всех воскресений, за исключением семи ежегодно, передает «Радио Польша».

Запрет на торговлю по воскресеньям не распространяется на пекарни, кондитерские, автозаправки, цветочные магазины, сувенирные лавки, киоски, в том числе в почтовых учреждениях, аэропортах и на вокзалах.

За нарушение запрета грозит штраф размером от 1 тыс. до 100 тыс. злотых. В случае повторных нарушений предусмотрено наказание в виде лишения свободы.