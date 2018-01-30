Какие дома белорусы продают за биткоины 3 30.01.2018, 17:52

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Криптовалюты настойчиво пускают корни во всех направлениях и захватывают все новые и новые территории.

В последнее время владельцы биткоинов ходят с погрустневшими глазами и, вздыхая, ностальгируют о курсе в $20 000. Но это еще не конец. Криптовалюты настойчиво пускают корни во всех направлениях и захватывают все новые и новые территории. Вслед за автомобилистами выставлять свои квартиры за криптовалюты стали и белорусские домовладельцы. В базе оnliner.by можно найти несколько любопытных предложений по продаже дач, квартир и деревенских домов за различные криптовалюты. Какую недвижимость предлагают за самую непонятную валюту в мире.

Что предлагают?

Сегодня таких предложений на рынке совсем немного, а реальных сделок, вероятно, пока вообще не было совершено. Самый дорогой вариант, размещенный в базе домов и квартир, находится неподалеку от Национальной библиотеки — на улице Жасминовой.

Дом общей площадью 500 квадратных метров оценивают примерно в 1 595 000 белорусских рублей ($800 000). В объявлении сказано, что собственник также рассматривает вариант продажи за биткоины.

Как объяснили в агентстве недвижимости «Мариэлт», владелец этого дома живет в США и решился на такую сделку в качестве эксперимента.

— Сам владелец не майнит, но многие его друзья заработали на этом. Поэтому он и решил добавить такую строку в объявление. Когда объявление было размещено, курс составлял около $13 000, — объяснила агент Мария. — Пока мы не совершали таких сделок, но люди очень активно звонят и интересуются, возможен ли вариант покупки за криптовалюты. Мы отвечаем, что возможен. Причем не только с биткоинами — можно и за эфир квартиру продать.

Еще один дом, который владелец готов продать за криптовалюту, находится в 20 км от МКАД, в деревне Приселки. Собственник так описывает свое предложение:

— Два уровня, каркасно-засыпной, крыша — доски, год постройки — 2017, площадь застройки 12×9 м, площадь 160 кв. м. Лес рядом, водоем/река рядом, живописное место, не достроен. Сделана разводка: труб канализации, труб отопления первого этажа, труб водоснабжения, теплого пола первого этажа, документы готовы. Тихое спокойное место, соседи активно строятся, газ рядом (150 м), электричество на границе участка. Цена $27 900 либо расчет криптовалютой (биткоин, эфириум). Низкая цена, почти даром отдаю.

Скромный дачный домик в 10 км от замкового комплекса «Мир» можно и вовсе купить за 0,5 ВТС. Также владелец предлагает поменять его на хороший «живой» автомобиль.

Как рассказала Ольга, хозяйка дома, она видит этот вариант достаточно перспективным, хотя пока к ней никто и не обращался.

— Это актуально, почему бы не попробовать? Пока еще никто не интересовался покупкой за криптовалюты, но, возможно, с приходом весны люди более активно будут присматриваться. Курс сейчас падает, но за счет этого увеличивается приход новых игроков на рынок. Посмотрим, что будет, — рассуждает женщина.

Владелец участка с деревенским домом в Оршанском районе тоже не против рассмотреть вариант продажи дома за криптовалюты.

— Продам большой участок (31 сотка) в деревне Девино, примыкает к речке, можно под агроусадьбу, есть возможность увеличить участок, вторая линия 200—300 м до воды. Есть электричество, вода (скважина), новый сруб 6×6 под баню с крышей, старый дом. Рассмотрю обмен на авто, спецтехнику, строительные материалы, биткоины и др., — сказано в объявлении.