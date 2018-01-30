Родственники пассажиров боинга MH17 выиграли иск против Гиркина 21 30.01.2018, 18:10

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Фото: Reuters

Иск подали 25 родственников, в том числе 10 подданных Нидерландов.

Родственники погибших при крушении лайнера MH17 выиграли иск против бывшего командира сепаратистов в Донбассе Игоря Гиркина (Стрелкова). Об этом во вторник, 30 января, сообщила на своем сайте нидерландская телепрограмма Zembla, специализирующаяся на журналистских расследованиях. В ее распоряжении находится решение суда, сообщает DW.

Иск подали 25 родственников жертв, в том числе 10 подданных Нидерландов. В конце декабря 2017 года суд постановил выплатить за каждого погибшего 20 млн долларов: 10 млн долларов в качестве моральной компенсации и столько же - за компенсацию причиненного ущерба.

Вероятность того, что компенсация будет выплачена, крайне мала, отмечает Zembla, поясняя, что решение суда носит скорее символический характер и привлекает внимание к катастрофе.

Гиркин отказывается платить

Гиркин в свою очередь заявил, что не признает "никаких действий иностранных законов на территории РФ". "Меня не волнует, что они там себе выдумали", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Пассажирский самолет Boeing 777 малайзийской компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был предположительно сбит ракетой над территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли. Летом 2015 года семьи погибших, у которых было гражданство США и Нидерландов, подали коллективный иск в один из американских судов.