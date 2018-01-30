Гродненский авторынок захватили «перекупы»? 6 30.01.2018, 18:25

6,121

Автомобиль белорусам не по карману.

Можно ли простому покупателю подыскать на авторынке хороший автомобиль, какие машины берут гродненцы и почему стареет белорусский автопарк — журналисты «Вечёрки» побывали на Южном рынке и посмотрели, какие авто там продают.

«Хотят хорошую машину за небольшие деньги»

В субботу на гродненском авторынке немноголюдно. На обозрение выставлено около двух десятков автомобилей. Клиентов ещё меньше. «Перекупы», увидев журналиста с фотоаппаратом, спешат отойти в сторону и отказываются разговаривать.

На автомобильных рядах ждут заинтересованную публику «немцы», «американцы», несколько «японцев», «французов» и «корейцев». За «Мазду 3» 2005 года просят 4800 долларов, за «Киа-Пиканто» 2009 года выпуска — около 4900 долларов.

Есть немецкие автомобили из 90-х. Это «Опель-Корса» 1997 года за 1830 долларов, «пассаты» 1992 (2300 долларов) и 1995 года (2990 долларов). «Гольф» по-прежнему в цене: за 20-летнюю машину просят 4200 долларов. Из французских авто продают «Рено-Лагуну» 1996 года за 1670 долларов и «Рено Меган» 2001 года выпуска за 2700 долларов.

— Люди подходят, прицениваются, но ничего не покупают, — решил пооткровенничать один из продавцов. — Хотят купить хорошую машину за небольшие деньги.

На гродненском авторынке мы нашли три приличные дорогие машины. Две «Шкоды» и «Фольксваген-Пассат B7» — все с ценником за 13 500 долларов. По внешнему виду можно отметить, что находятся в идеальном состоянии.

«Продаю, потому что нечем семью кормить»

Мужчина средних лет искал покупателей для своего «Форда»:

— Зачем продаёте? Что-то получше будете покупать? — интересуются журналисты.

— Ничего не буду покупать, мне семью нечем кормить, — ответил тот.

Непонятно, лукавит или нет.

И если между рядами кто-то гулял и хотя бы заглядывал под капот и в багажник, то рядом на стоянке с конфискованными автомобилями находился всего один человек. Парень прогревал «Фольксваген-Пассат» 2005 года и сказал, что купил его с аукциона:

— На торгах кроме моей заявки желающих не было, поэтому машина обошлась мне в 6000 долларов. Первоначальная стоимость увеличилась лишь на пять процентов.

Белорусский автопарк стареет, выбирают лучшее из худшего

Представитель компании, которая помогает с покупкой подержанных авто, рассказал, какие машины берут их клиенты, и объяснил, почему на рынках остаётся выбирать из «забракованного» другими:

— Тенденция на авторынке такова: предпочитают семейные автомобили от 3 до 12 тысяч долларов. Но даже при низкой цене хотят видеть заводскую краску на кузове и стараются обойтись без особых вложений. На рынках редко попадаются хорошие машины, потому что его захватили перекупщики. Из-за этого часто подбирают варианты в интернете.

Эксперты считают, что автопарк в Беларуси стареет, а состояние машин ухудшается, потому что перекупщики перед продажей не доводят их до ума, снижают цену, продают и ищут другой автомобиль.

— Сейчас очень сложно купить действительно хороший автомобиль самому, ведь перекупщики и автоподборщики занимаются этим профессионально и, как правило, первыми реагируют на свежие объявления о продаже, — уверены в фирме. — Простой человек обычно приезжает смотреть машины, которые до него уже забраковали. Остаётся выбирать лучшее из худшего.