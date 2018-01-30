Китай достиг самых высоких темпов роста ВВП с 2010 года 1 30.01.2018, 19:01

Рост ВВП Китая по итогам 2017 г. ускорился до 6,9%.

Рост ВВП Китая по итогам 2017 г. ускорился до 6,9% с 6,7% в 2016 г., информирует ukragroconsult.com со ссылкой на Национальное бюро статистики Китая.

Потребление, которое включает в себя некоторые государственные расходы, становится все более сильной опорой экономики: оно обеспечило 58,8% роста в прошлом году.

Вклад внешней торговли в рост увеличился примерно на 0,4 процентного пункта (п. п.) в реальном выражении.

Промышленное производство в декабре прошлого года по сравнению с декабрем 2016 г. на 6,2%.