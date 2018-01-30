Российский комментатор «Eurosport»: У Домрачевой есть мозги, воспитание и культура 17 30.01.2018, 19:13

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Сергей Курдюков поделился интересными наблюдениями об успехах Дарьи Домрачевой.

Российский журналист и комментатор телеканала «Eurosport» Сергей Курдюков в большом интервью pressball.by рассказал об ожиданиях от Олимпиады, Дарье Домрачевой, Уле-Эйнаре Бьерндалене, Сергее Долидовиче и многом другом.

- В белорусском женском биатлоне нынче иллюзия относительного благополучия в личных стартах. С трудом припоминается сезон, когда сразу три спортсменки имели право выступать в масстарте, пусть и в последнем из них не участвовала по собственной инициативе Надежда Скардино. Система или совпадение многих успешных факторов?

- Отвечу вопросом на вопрос: не лучше ли просто порадоваться? Сезон закончится — тогда можно будет подвести итоги и все проанализировать. А иначе получается, как в том давнем мультфильме: «Слишком здесь красиво, жди беды».

- Кстати, многие это связывают с возвращением австрийского тренера Альфреда Эдера. Вместе с тем прежде критике подвергалась работа российских специалистов Польховского и Королькевича, которые были тренерами сборной в течение этого олимпийского цикла. Также не особенно видны плоды работы Большакова и Лопухова с мужским коллективом. Многие утверждают, что методики наставников, которые работали еще в советское время — вчерашний век. Или слишком упрощенное понятие?

- Не знаю. Все индивидуально. У меня есть итальянский тренер по скалолазанию, ему далеко за 60, но он не упускает ни одной новой тенденции в своей области, более того — генерирует их сам. При этом не цепляется за любую модную штучку как утопающий за соломинку, а изучает, пробует, отбрасывает — или берет на вооружение. У него не скалодром — научная лаборатория. И это не методика даже, а жизненная философия, которая от возраста зависит далеко не всегда. У него бы поучиться многим только что закончившим спортсменам, которые собрались вместе, вложились в аренду, стены и пластиковые зацепки и просто поднимают деньги. Закон природы всем известен: выживает тот, кто шевелится и развивается. Возвращаясь к биатлону — Эдер всегда производил впечатление человека, который шевелится и развивается.

- В Домрачевой сейчас мало кто уверен. В одной гонке она может показать скорость на уровне пятого-шестого десятка, в другой — быть быстрейшей. Да даже в течение одного старта. Не надо далеко ходить за примером: на одной петле женского масстарта она была 23-й на лыжне, на последнем круге — самой быстрой. Есть ли этому объяснение? Может ли быть связано это с тем, что она впервые в карьере проводила предсезонку по конспектам и вместе с Оле-Эйнаром Бьорндаленом?

- Абсолютно неважно, уверен в ней кто-то или нет. Главное, чтобы в «день икс» она была уверена сама в себе. И сумела на этом пути к заветному дню полностью изолировать себя от неуверенных доброхотов. У нее на счету 25 кубковых побед и три олимпийских золота. Она взрослый современный атлет и знает, что делает, в отличие от тех неуверенных, которые за свою жизнь не пробежали на лыжах пяти километров подряд. Сочетание выступлений на высочайшем уровне с полноценной семейной жизнью, с воспитанием ребенка — да, это сложнее, чем готовиться в коконе, отгороженном от реальности. Но это взрослый выбор взрослых современных людей. С масстартом все еще яснее — Дарья знает эти горы, знает, как распределить себя в горах, чтобы не «сдуться». Любая гонка в горах, в любом виде спорта на выносливость — это диалог со своим организмом. Но немногие спортсмены, даже высокого уровня, способны себя слушать, как Дарья. Все сказанное не значит, что успех на Играх ей гарантирован. Абсолютные гарантии в спорте... когда о них заводят речь, у меня возникает легкий дискомфорт — угадайте, почему. Но у нее очень хорошие шансы, она в числе примерно пяти топ-фаворитов.

- Всеобщую похвалу вызвал поступок Дарьи на финише, где она прекратила борьбу с Вирер, когда секундами ранее вынудила ту потерять палку. Склонны присоединиться к дифирамбам? И уместен ли такой фэйр-плэй на Олимпиаде?

- Мы живем в такое время — люди... напрашивалось слово «звереют», но я люблю животных и не хочу использовать это слово в таком контексте. Большой спорт рискует скатиться в гладиаторские бои. И поступок Дарьи не в тренде. В тренде «мясо», которое требует толпа на трибунах Колизея.

В чем смысл спорта, если уж так? В медальных отчетах и заработках атлетов и спонсоров? И только? Сейчас, если вспомнишь о воспитательной роли спорта для детей или ответственности спортсмена как ориентира для тех взрослых, чьим кумиром он является, рискуешь нарваться не на смех даже — на ржание. Этот поступок — совершенно очевидно не показной и не пиарный — просто доказывает, что у Дарьи есть мозги, воспитание и культура. Три вещи, которые сегодня в большом дефиците. Точка. Можно отнести то, что я сказал, к жанру дифирамба? Сомневаюсь.

- На что она может претендовать в Пхенчхане Надежда Скардино, завоевавшая в Сочи-2014 бронзу?

- Да на что угодно. На то она и Олимпиада. На десять прогнозируемых результатов обязательно придется один хорошо подготовленный сюрприз.

- Кривко впервые в карьере в этом году попала на подиум. Каким видите ее будущее? И вообще надо ли говорить о будущем, а не требовать результата от 26-летней биатлонистки прямо сейчас?

- Не надо требовать. Надо пожелать этого результата и дать спокойно работать. 26 лет в виде спорта на выносливость — это разве предпенсионный возраст? Если спортсмена в юности не угробили "гениальной" системой тренировок под девизом "Не сдохнет — значит, пробьется", в четверть века можно только начать раскрываться. И позже можно. Нет двух абсолютно одинаковых организмов. И если в женщине-спортсменке видеть женщину, человека, личность, а не только боевую единицу с винтовкой — возможны настоящие чудеса. В том же биатлоне за примерами далеко ходить не надо.

- Кто в принципе устроит дележ наград в Южной Корее?

- Кто-нибудь из стабильных кубковых гонщиц, конечно, может заболеть (ни в коем случае этого никому не желаю), угодить в функциональную яму, неполноценно адаптироваться к такому отдаленному часовому поясу; но в целом — я не думаю, что лидеры сезона освободят много вакансий. Кузьмина, Домрачева, Дальмайер никуда не денутся; Мякяряйнен — если хотя бы на прощальной Олимпиаде совладает с нервами — тоже. Судьбу Вирер тоже определит состояние психики. Как всегда, в спринте есть шансы у быстроногих, но неточных — Херрманн и Экхоф. В длинной гонке, тоже как обычно, наиболее реальны прорывы «темных лошадок». Виткова, француженки, Вита Семеренко все время где-то рядом.

- Мужской биатлон впервые за долгие годы столь интригует в борьбе за Большой Хрустальный глобус. Седьмой раз подряд его завоевать Мартену Фуркаду способен помешать Йоханнес Бо. Есть ли у вас в этой паре предпочтения?

- То есть, кого бы из них я предпочел увидеть с глобусом в руках? Йоханнеса Тиннеса Бо. Не потому, что имею что-то против Мартена, просто ни одному виду спорта не идет на пользу слишком долгое единовластие. Но вот только Фуркад убийственно стабилен. Если он и проигрывает иногда, то без провалов, почти не отдает очков, и на такое в современном мужском биатлоне по-прежнему способен лишь он один.

- Шестикратный олимпийский чемпион и неоднократный чемпион мира Оле-Эйнар Бьорндален не прошел внутренний отбор, хотя из-за желания выступить на седьмой в карьере Олимпиаде временил с завершением карьеры. Как отнеслись к решению норвежской федерации отдать предпочтение Бьонтегору? По спортивному принципу, но все же человеку, также не завоевавшему именную лицензию и как будто не претендующему на высокие места.

- Эрленн Бьонтегор отобрался и должен стартовать. Своим третьим местом на предолимпийском масстарте он окончательно снял все вопросы. Другое дело, что в современном спорте должны существовать дополнительные критерии допуска и гибкая квота.

- Стоило ли в этой связи пойти на беспрецедентный шаг МОКу и предоставить Бьерндалену лицензию от себя, о чем ходили слухи в течение последней недели?

- Вот это как раз вторая часть предыдущего вопроса. Если бы они ему дали некую wild card — сделали бы доброе дело. И сами бы от этого выиграли, в первую очередь. Давно бы уж пора перестать высоким спортивным начальникам сурово сдвигать брови, надувать щеки и осознать, что их хозяйство — великолепный жанр искусства, продукт культурной эволюции человечества, и именно в этом его настоящее и будущее. Если одно появление человека на старте привлечет на трибуны тысячи человек и повысит телевизионные рейтинги — в чем проблема-то тогда? Я вот навскидку не вспомню, кто был в тройке того финала Кубка мира по горным лыжам в Шладминге 2012 года, зато в мельчайших подробностях помню прощальный проезд Дидье Кюша в экипировке 30-х годов ХХ века. Люди смеялись, аплодировали до боли в ладонях, на трибунах воцарилась дружеская атмосфера, словно на посиделках в горной хижине, и не было никакого значения, из какой ты страны и за кого болеешь. Спорт — он для этого. Я понимаю, что многие не согласятся, но, наверное, мы просто по-разному видим мир. Мне всегда было безумно интересно наблюдать в прыжках за Норияки Касаи, теперь уже 45-летним, даже когда у него были периоды длительных спадов. И обратите внимание: трибуны устраивают ему овации, как бы он ни выступил. Потому что вот он как раз меняет представления о человеческих возможностях, о неумолимости законов природы, а не те, которые бьют рекорды путем превращения себя в биороботов.

- У нас шутят, что такое положение дел надо было предвидеть и заранее предложить Бьерндалену белорусское гражданство как супругу Домрачевой.

- Шутки шутками, но не вижу в этом проблемы. Кроме одной: уже поздно. Ну и, естественно, стоило бы спросить самого Короля для начала.

- Как относитесь к практике, когда великие спортсмены продолжают выступать в почтенном возрасте и даже возвращаются в спорт, не показывая при этом высоких результатов? Тот же пример Ханну Маннинена в лыжном двоеборье. Нужно ли это все: или лучше, чтобы таких атлетов запоминали на их пике?

- Если это нужно самому спортсмену, и его появление радует самых верных из его болельщиков, если он проходит отбор, в конце концов — ну и хорошо, что выступает. А слава, любая слава — дым и самообман. На пике ее уйти или на излете — какая разница? Человеческая память коротка, толпа обожает отшвыривать недавних кумиров и бросаться на поиски новых. В памяти человечества накрепко застревают только губители миллионов душ вроде александров македонских, наполеонов и иже с ними. Если у Маннинена останется, условно говоря, десять человек, которые всю жизнь будут ему искренне благодарны за те счастливые минуты, которые он им дарил — вот это и есть смысл, и все, в конечном итоге, было ради них.

- У нас тоже есть такой пример в лыжах. Сергей Долидович в 44 года полетит на седьмые в карьере Игры. А чтобы там оказаться, весной-летом 2017-го запустил краудфандинговую кампанию. И средства были собраны.

- Прекрасно. Человек верен делу и служит ему. Если есть силы и мотивация служить так — ну и здорово! То, что люди поддержали Сергея своими деньгами — вот он, ответ, и это меня радует: значит, эти люди способны смотреть на многие вещи шире. Он никому не перебежал дорогу, не занял чужого места. Он, может, не настолько быстр сегодня, но есть в профессиональном спорте понятие "класс". Он высококлассный спортсмен, у которого молодой гонщик может многому поучиться, еще даже до старта или после финиша — если, конечно, этот молодой изначально правильно воспитан, начиная с детской школы.

- В лыжных гонках мы никогда не привлекали иностранных тренеров. А в последние два десятилетия — даже русскоговорящих из стран бывшего СССР! Как считаете: иностранный тренер — идея фикс? Насколько он способен в одночасье поднять на ноги хозяйство? Есть предположение, насколько далеко шагнул прогресс в ведущих лыжных державах Запада: Германии, Франции, Норвегии, Швеции? Есть, возможно, мнение, почему в России лыжи на очень неплохом уровне, а у нас — беда?

- В России (по сравнению с другими зимними видами, по крайней мере) лыжные гонки — массовый вид спорта. Так было много десятилетий и, несмотря на всякого рода потрясения, это осталось. Много школ, сотни тысяч любителей, у которых растут дети. Сколько бы ни твердили, что в современном спорте массовость не обязательна, достаточно найти двух гениев и приставить к ним одного грамотного тренера — все это казуистика, по-моему. Австрия побеждает в горных лыжах, потому что это национальный вид спорта. С Норвегией вообще все понятно. А тренер из дальнего зарубежья — не панацея, конечно, но приход такого специалиста может стать хорошей позитивной встряской, «разбудить спортсменов». Иногда гонщика, который привык укатывать себя до бесчувствия, достаточно научить правильно отдыхать, отвлекаться, грамотно восстанавливаться — и физически, и психологически. В этом западные специалисты знают толк.

- Какие в принципе ожидания от Олимпиады? Может, есть те, за кого станете переживать персонально?

- Обязательно. Но оставлю это при себе. Мы общеевропейский спортивный канал, и естественным образом подразумевается, что должны, по возможности, распределять свои переживания равномерно и отдавать должное сильнейшим. Так или иначе, я всегда особенно болею за тех, кто долго и верно служит своему делу, для кого спорт — вечное стремление к совершенству и за тех, у кого была особенно трудная судьба — травмы, другие обстоятельства — но они не сдались.

- Агентство Gracenote, которое специализируется на обработке статистической информации, в последней редакции своего прогноза настаивает, что общий медальный зачет Пхенчхана-2018 выиграет Германия. А позади останутся в том числе США и Канада. Беларуси отводят две серебряные медали. Насколько адекватен этот прогноз?

- Ну, они специалисты статистики, которая знает все. А я в принципе не очень люблю цифры и прогнозирование. Мне интересно удивляться, интересно, когда рушатся любые прогнозы. И, честно говоря, с медальными зачетами у меня тоже сложные отношения, вокруг них всегда нездоровый ажиотаж — почти такой же, как в те годы, когда в глобальном масштабе спорт представлял собой ожесточенный теннисный матч через железный занавес между политическими и экономическими системами. Мне интересны личности и невероятные, запоминающиеся сюжеты. Поэтому одна медаль может иногда запасть в память глубже, чем три колонки с количеством медалей.

- Кое-кто из коллег просил передать вам спасибо за работу и пожелать ярких репортажей и благодарной аудитории. В том числе Сергей Южик , которого вы можете помнить по форуму «Евроспорта». Успешной Олимпиады нам и вам!

- Спасибо! Помню, конечно. Форум был полезным инструментом, хорошей площадкой для интерактива, пока его не постигла печальная, но типичная судьба — нашествие троллей, фейковых персонажей и просто психически не вполне здоровых личностей. И мы его закрыли. Коллегам ответный привет! Им и себе пожелаю на Олимпиаде красивого спортивного спектакля, который вдохновит людей взять лыжи — или кому что там больше нравится — и отправиться открывать новую жизнь. Поверить в себя и осознать ценность своей судьбы. Спорт делает нас способными совершать поступки и менять свою жизнь, во всех смыслах, к лучшему.