Как бобруйские католики борются за костел 30.01.2018, 19:35

Католики Бобруйска боролись за костел при советах и продолжают бороться сейчас.

Бобруйский костел – до сих пор не полностью принадлежит католикам. В храме, построенном в начале 20-го века, в 1968-ом году коммунисты снесли башню и застроили ее пятиэтажном зданием, пишет «Белсат».

Прихожане, которые боролись за костел при советах, продолжают бороться и сейчас. Год назад они начали сбор подписей с требованием от властей вернуть храму исторический вид. Компания постоянно расширяется, к ней подключаются не только католики, но и неравнодушные жители Бобруйска.

Шесть лет в ГУЛАГе – короткий, но глубокий след в 90-летней жизни Николая Конона

Николай Конон был осужден по делу Союза белорусских патриотов, хотя к ним и не принадлежал.

Коммунистические власти осудили его за то, что он по просьбе друга под копирку написал пять копий присяги, которую давала молодежь, вступая в этот союз. Из десяти лет он отсидел шесть, в 1954-ом принял участие в Норильском восстании заключенных, которое считают крупнейшим в истории ГУЛАГа. Не обращая внимания на свой преклонный возраст и перенесенную болезнь, он выглядит еще бодро и интересуется тем, что происходит в Беларуси и за ее границами.

Как найти выход из сложных ситуаций?

Андрей и Елена Видоренко из Витебска исполнили многолетнюю мечту – полетели в отпуск в Израиль.

Отпуск был замечательный. Но когда возвращались домой, выезжая автомобилем из Киевского аэропорта, жизнь подбросила им неожиданность, совсем не такую, о которой они мечтали.