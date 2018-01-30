NASA использует блокчейн эфириума для исследований космоса 1 30.01.2018, 19:54

Команда ученых сейчас разрабатывает Устойчивую сетевую и вычислительную парадигму для исследования космоса.

NASA выделило грант в размере $330 тыс. для исследования потенциала блокчейна, который может усовершенствовать коммуникации в космосе.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на CoinSquare.

Команда ученых сейчас разрабатывает Устойчивую сетевую и вычислительную парадигму (RNCP) для исследования космоса. Новая технология позволит космическим аппаратам быстрее получать команды с Земли и отправлять собранную информацию.

Кроме того, блокчейн поможет автоматизировать многие процессы, что уменьшит необходимость ручного управления операторами с Земли.

Еще одна задача для этой технологии - прокладывание безопасных траектории во избежание фатальных столкновений с космическим мусором.

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