Евгений Афнагель: Многие СМИ уже ввели самоцензуру 6 30.01.2018, 20:07

1,683

Евгений Афнагель

Независимые журналисты боятся писать об акции 25 марта.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Евгений Афнагель рассказал «Радыё Рацыя», чем опасна для независимых СМИ история с блокировкой сайта «Хартия’97».

- «Хартия'97» всегда писала об уличных протестах, задавала неудобные для властей вопросы, освещала проблемы, которые, к сожалению, иногда замалчивались теми СМИ, редакции которых расположены на территории Беларуси. Фактически, это признали и в Министерстве информации. Одна из претензий к сайту - то, что он размещал статьи с указанием даты и места акций. Поэтому блокирование «Хартии'97» - это четкий сигнал всем СМИ: не пишите о протестах, об оппозиции, не критикуйте режим. И мы видим, что многие издания уже сейчас ввели самоцензуру и стараются не вспоминать о подготовке, например, к празднованию Дня Воли 25 марта.

- Но сегодня при желании легко можно обойти любую блокировку сайта... Неужели это такая большая проблема для человека, который хочет найти необходимую информацию?

- Да, обойти блокировку несложно - есть Opera, Tor и соответствующие расширения для других браузеров, есть анонимайзеры и соцсети. Думаю, что власти, как это неоднократно уже было, получат обратный эффект от своего решения. Блокировка «Хартии'97» сильно испортила и без того плохой имидж режима и дало старт кампании солидарности и с сайтом, и, в общем, с белорусскими независимыми журналистами, как на территории страны, так и за рубежом. Каждый день звучат заявления в поддержку «Хартии'97», появляются листовки и граффити, люди возмущаются в соцсетях, рассказывают, как обойти блокировку, распространяют информацию с сайта. Чем раньше власти отменят свое решение, тем меньше им это ошибка будет стоить, - резюмировал Евгений Афнагель.