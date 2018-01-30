В чемпионат Беларуси вернут «золотой» матч

В чемпионат Беларуси вернут «золотой» матч1
- 30.01.2018, 20:23
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БАТЭ выступил против такого решения.
С сезона-2018 в высшей лиге чемпионата Беларуси будет проводиться золотой матч.
В случае равенства очков у команд, расположившихся на первом и втором местах, чемпион страны будет определяться в дополнительном матче, передает «Прессбол».
Члены исполкома почти в полном составе приняли такое предложение. Против был лишь представитель БАТЭ.
Об этом стало известно по итогам заседания исполкома БФФ.