В чемпионат Беларуси вернут «золотой» матч 1 30.01.2018, 20:23

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БАТЭ выступил против такого решения.

С сезона-2018 в высшей лиге чемпионата Беларуси будет проводиться золотой матч.

В случае равенства очков у команд, расположившихся на первом и втором местах, чемпион страны будет определяться в дополнительном матче, передает «Прессбол».

Члены исполкома почти в полном составе приняли такое предложение. Против был лишь представитель БАТЭ.

Об этом стало известно по итогам заседания исполкома БФФ.