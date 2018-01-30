Глава минфина США: О новых санкциях говорится в засекреченной части доклада 5 30.01.2018, 20:28

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Стивен Мнучин

Фото: EPA/UPG

Опубликована лишь часть доклада минфина США о введении ограничительных мер против лиц, приближенных к Кремлю.

В засекреченной части доклада министерства финансов США Конгрессу говорится о новых санкциях в отношении России.

Об этом министр финансов США Стивен Мнучин сказал в ходе встречи с членами банковского комитета Сената, написала в Twitter корреспондент MSNBC Кайла Тоше, передает gordonua.com.

Сенатор Роберт Менендес (Демократическая партия) спросил Мнучина об отсутствии санкций в опубликованном 29 января "кремлевском докладе".

NEW: Sec. Mnuchin defiant as @SenSherrodBrown and @SenatorMenendez blast Treasury for Kremlin billionaires list w/ no new sanctions.



"I assume you haven't read the classified version," Mnuchin tells Menendez. "There WILL be sanctions that come out of this report." — Kayla Tausche (@kaylatausche) 30 января 2018 г.

"Я подозреваю, что вы не видели засекреченную часть доклада. В ней говорится о санкциях в связи с этим докладом", – ответил министр.

29 января министерство финансов США представило Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В докладе упомянуты все российские министры, помощники и советники президента РФ Владимира Путина, главы Москвы и Санкт-Петербурга, а также бизнесмены с состоянием более $1 млрд.

Составления доклада требовал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" о введении ограничительных мер против Ирана, России и Северной Кореи.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет отвечать на "кремлевский доклад" США.