Глава минфина США: О новых санкциях говорится в засекреченной части доклада

Глава минфина США: О новых санкциях говорится в засекреченной части доклада5
- 30.01.2018, 20:28
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Опубликована лишь часть доклада минфина США о введении ограничительных мер против лиц, приближенных к Кремлю.
В засекреченной части доклада министерства финансов США Конгрессу говорится о новых санкциях в отношении России.
Об этом министр финансов США Стивен Мнучин сказал в ходе встречи с членами банковского комитета Сената, написала в Twitter корреспондент MSNBC Кайла Тоше, передает gordonua.com.
Сенатор Роберт Менендес (Демократическая партия) спросил Мнучина об отсутствии санкций в опубликованном 29 января "кремлевском докладе".
NEW: Sec. Mnuchin defiant as @SenSherrodBrown and @SenatorMenendez blast Treasury for Kremlin billionaires list w/ no new sanctions.— Kayla Tausche (@kaylatausche) 30 января 2018 г.
"I assume you haven't read the classified version," Mnuchin tells Menendez. "There WILL be sanctions that come out of this report."
"Я подозреваю, что вы не видели засекреченную часть доклада. В ней говорится о санкциях в связи с этим докладом", – ответил министр.
29 января министерство финансов США представило Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В докладе упомянуты все российские министры, помощники и советники президента РФ Владимира Путина, главы Москвы и Санкт-Петербурга, а также бизнесмены с состоянием более $1 млрд.
Составления доклада требовал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" о введении ограничительных мер против Ирана, России и Северной Кореи.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет отвечать на "кремлевский доклад" США.