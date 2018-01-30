Сенсационное видео испытания первой украинской крылатой ракеты 10 30.01.2018, 20:34

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Ракета является полностью украинской разработкой.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины опубликовал на своем канале в YouTube кадры летных испытаний первой украинской крылатой ракеты наземного базирования.

Ракета способна точно поражать наземные и морские цели, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов после завершения испытаний.

По его словам, ракета является полностью украинской разработкой.

«Для Украины это очень важное событие, потому что после тотального разоружения украинской армии согласно Будапештскому меморандуму на вооружении Вооруженных сил Украины не осталось ни одной крылатой ракеты», – подчеркнул Турчинов.

В мае 2017 года в Одесской области прошли испытания новейшей украинской ракеты, предназначенной для поражения целей различного класса. В ее производстве было задействовано более 10 предприятий украинской оборонной промышленности.