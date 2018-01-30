В аэропорту Шереметьево задержали соратников Навального 2 30.01.2018, 21:01

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Алексей Навальный на акции протеста в Москве, 28 января 2018 года

Сторонников российского оппозиционера задержали после их возвращения в Россию.

В Москве, в аэропорту Шереметьево, задержали пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш и ведущего «Навальный Live» Руслана Шаведдинова. После ареста их доставили в ОВД Даниловский, где они останутся на ночь до суда.

Об этом Шаведдинов написал в своем твиттере.

Нас оставляют на ночь до суда. — ruslan shaveddinov (@shaveddinov) 30 января 2018 г.

Сторонников Навального задержали после их возвращения в Россию. Ярмыш рассказала о том, что ее и Шведдинова досмотрели лично в присутствии понятых.

Руслана Шаведдинова собираются лично досматривать в присутствии понятых. Паспорт у него забрали — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 30 января 2018 г.

28 января Кира Ярмыш и Руслан Шаведдинов более 10 часов вели прямую трансляцию «забастовки избирателей» в эфире «Навальный Live».

«Забастовка избирателей» прошла 28 января в десятках городов России. В акциях участвовали тысячи человек. Организатор забастовки – Алексей Навальный – был задержан на акции в Москве, позднее его отпустили из полиции под обязательство явиться в суд.