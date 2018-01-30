В ЕС отмечен рекордный за последние 10 лет рост экономики 2 30.01.2018, 21:08

ВВП стран Еврогруппы и всего ЕС по итогам 2017 года вырос на 2,5 процента.

Совокупные показатели ВВП как 19 стран Еврогруппы, так и 28 стран ЕС в 2017 году увеличились на 2,5 процента.

Об этом говорится в распространенном во вторник, 30 января, заявлении европейского статистического агентства Евростат, передает «Немецкая волна».

В обоих случаях это наиболее высокие показатели роста с 2007 года, отмечает агентство AFP.

При этом экономика Испании выросла на 3,1 процента, Германии - на 2,2 процента, Франции – на 1,9 процента, отмечается в заявлении.

В четвертом квартале экономика еврозоны, по сравнению с показателем того же периода 2016 года, возросла на 2,7 процента, всего Евросоюза - на 2,6 процента. Если сравнивать данные четвертого и третьего кварталов, экономический рост как стран Европейского валютного союза, так и всего ЕС составил 0,6 процента, указал Евростат.