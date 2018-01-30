Financial Times: Навальный нашел «слабое место» Путина 1 30.01.2018, 21:51

Всероссийский протест «Забастовка избирателей» может испортить планы главы Кремля.

Высокая явка на президентских выборах в РФ, которые пройдут в марте, очень важна для Владимира Путина, однако оппозиционный политик Алексей Навальный, инициировав всероссийский протест «Забастовка избирателей», может испортить планы главы Кремля.

Таким образом, главный оппозиционер России нашел «слабое место» Путина, пишет Financial Times (перевод - 24tv.ua).

Хотя протесты против президента РФ 28 января были не такими масштабными, как предыдущие демонстрации, организованные Навальным, они все же продемонстрировали, что недовольство властью в России распространилось по всей стране, отмечает издание.

На грядущих выборах Путин хочет завоевать весомое количество голосов, такой мандат важен Путину не только для «показушности», но и ради полномочий главного арбитра между конкурирующими кланами и интересами московской элиты, считает FT.

Однако, если Навальный, отстраненный от участия в президентской гонке, и его призыв к бойкоту выборов снизит явку даже на несколько процентов, это сразу сделает ее уровень «недостаточным» для президента РФ.

Если 18 марта Путин не получит убедительного мандата, ему может быть гораздо труднее править еще шесть лет и, тем более, организовать досрочную отставку в удобный момент, — констатируют авторы статьи.