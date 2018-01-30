Цена на нефть марки Brent опустилась до $68,82 30.01.2018, 22:11

Цены на нефть снижаются после достижения в конце прошлой недели максимумов более чем за три года.

Негативное влияние на рынок оказала новость о том, что количество действующих нефтедобывающих установок в США выросло на 12 единиц за неделю.

Стоимость североморской нефти марки Brent во вторник, 30 января, опустилась ниже отметки в 69 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют оперативные данные биржевых торгов .

Так, по состоянию на 22:07 цена нефти Brent находилась на уровне 68,82 доллара за баррель. Это на -0,85% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.