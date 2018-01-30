28 января 1 Андрей Пионтковский, «Радио Свобода»

30.01.2018, 22:27

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Андрей Пионтковский

Фото: finam.fm

Дата 28 января для российского политического календаря гораздо более важна, чем день выборов.

Дата 28 января для российского политического календаря 2018 года гораздо более важна, чем день выборов 18 марта. 18 марта не произойдет ничего: группировка, захватившая российское государство, рутинно подотрется Конституцией и благословит на очередной срок своего пожизненного пахана. В подтанцовке примут участие 5–6 артистов обоих полов и один достойнейший человек, пораженный, к сожалению, крайней формой «электоральной болезни».

А вот 28 января решался вопрос, сохранилась ли в России реальная оппозиция, способная бросить бескомпромиссный вызов режиму, уничтожающему страну. В 2017 году Алексей Навальный продемонстрировал, что он единственный действующий политик в России. Он создал живую региональную структуру сторонников, которой не обладает ни одна из партий. По его призыву в марте и июне 2017 года десятки тысяч граждан России выходили на улицы в сотне городов страны. Среди них было много молодых людей, которые ранее не отличались политической активностью. Одновременные акции во многих городах – это тоже новый неожиданный феномен, раньше считалось, что оппозиционная активность сосредоточена в Москве и в Санкт-Петербурге. Причем на марши вышли не какие-то адепты культа или члены фан-клуба Навального, а самостоятельно мыслящие люди с очень верными политическими актуальными лозунгами, самым популярным из которых был «Путин – вор». Вор – слово многозначное в русском языке, и Путин соответствует ему во многих смыслах.

Впервые после событий 2011–2012 годов в стране появилось движение, готовое не угодливо по-собчачьи влиять на власть, а валить ее. Власть почувствовала реальную угрозу и обратилась к старым методичкам. Доверенную светскую львицу на ходу переобули в Клару Цеткин напополам с Надеждой Крупской и запустили по городам русским как мать-защитницу униженных и обездоленных. Приставленный к ней Станислав Белковский уже в день запуска телепродукта «Собчак-2» провозгласил: «Навального больше не существует. Потому что нашелся политик, который сильнее его в этой же нише. Это Ксения Анатольевна Собчак». Белковский слишком умен, чтобы не понимать: нет никакой ниши Навального. Есть громадный потенциал растущего по всей стране молодежного протеста.

Один из наиболее почитаемых в «либеральной» среде авторитетов заметил как-то, обращаясь к пораженному, на его взгляд, патерналистской философией плебсу: «У вас ничего не украли. У вас ничего не было». Замечательная фраза в духе Марии-Антуанетты, которая, конечно же, войдет во все учебники истории русской антикриминальной революции конца 10-х годов XXI века. Действительно, если что-то и украли, то так, по мелочи – триллион долларов активов в кремлевских общаках в США. За двадцать лет выросло лишенное будущего поколение детей тех, «у кого ничего не украли». И оно только начинает предъявлять свой счет коллективному Путину. Огромная заслуга Навального как политика в том, что он создал инфраструктуру, в которой молодое поколение может артикулировать свои надежды, чаяния, требования.

28 января движение протеста, координируемое ФБК, снова громко заявило, что выборы Путина ненастоящие и незаконные, а сам он –нелегитимный президент. По существу, началась кампания бессрочного гражданского неповиновения. Спойлерская операция «Собчак-2» провалилась. А что касается той ароматной ниши, в которой, по Белковскому, как в капусте нашлась сильный политик Ксения Анатольевна Собчак, то ниша эта давно и хорошо известна. Остановлюсь только на одной ее, почти шекспировской составляющей.

Матушка Ксении Анатольевны, сенатор Людмила Борисовна Нарусова, неоднократно в своих интервью давала понять, что Анатолий Собчак умер насильственной смертью, возможно, ликвидирован спецслужбами. Более того, она сказала, что знает имена, хранит их в каком-то сейфе в Париже, но некоторые из причастных пока еще во власти, и потому она не готова эту информацию обнародовать. Ну, одного из тех, кто пока еще во власти, мы все знаем без всяких парижских сейфов. В день смерти Анатолия Собчака высшим руководителем всех спецслужб РФ был и все 18 лет с тех пор остается Владимир Владимирович Путин, тот самый, который незаконно занимает пост президента Российской Федерации. И в подтанцовке на очередном «переизбрании» которого как ни в чем не бывало участвует дочь погибшего.

Андрей Пионтковский, «Радио Свобода»